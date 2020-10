Når vi snakker million-SUV er det bare én ting som gjelder for de aller, aller fleste kjøperne: Premiummerke.

Men noen få unntak finnes. Ett av dem kommer fra Volkswagen som nå har solgt den store SUV-en Touareg i flere generasjoner. Og de tenker ikke å gi seg med det.

For Volkswagen er nok bilen mest av alt en imagebygger. Samtidig holder de utviklingskostnadene nede, ved at den deler mye at teknikken med andre av konsernets SUV-er. Første generasjon var for eksempel nesten identisk med Porsche Cayenne, under "skallet".

Endelig med 4x4

Nå åpner Volkswagen for bestilling av Touareg i to ladbare varianter: Touareg eHybrid og Touareg R.

Snart er det 20 år siden den debuterte, første generasjon VW Touareg.

Volkswagen har allerede lang erfaring med ladbare modeller. Både Golf og Passat har solgt svært godt som GTE-utgaver i Norge. Men de har begge manglet én ting som Touareg kommer med. Nemlig 4x4, i kombinasjon med den ladbare drivlinjen.

Drivlinjen på Touareg R består av en V6 TSI bensinmotor på 340 hk (250 kW), og en elektrisk motor på 136 hk (100 kW). Når begge enhetene yter maksimalt med en boost-funksjon, er den såkalte systemeffekten på 462 hk, og dreiemomentet voldsomme 700 Nm.

Touareg eHybrid kommer med tilsvarende drivlinje, med 381 hk (280 kW) og dreiemoment på 600 Nm.

Ganske anonyme linjer, men størrelsen gjør at Touareg ruver godt ute i trafikken.

47 kilometer på strøm

Batteripakken har en kapasitet på solide 17,9 kWt. Det gir elektrisk rekkevidde på inntil 47 kilometer, etter den såkalte WLTP-målemetoden. Det er også mulig å kjøre elektrisk i opptil 140 km/t. Det offisielle forbruket er oppgitt til 0,26 og 0,27 liter/mil. Som vanlig betinger det mest småkjøring – og mye lading.

Touareg har et regeneringssystem som gjør at batteriet også lades under kjøring når bremsene er aktivert. V6-motoren kuttes automatisk ved oppbremsing eller kjøring i nedoverbakker.

En ganske betydelig hi tech-faktor inne i Touareg, her er den absolutt på høyde med mange av premium-konkurrentene.

Mye utstyr

Så var det prisene. De er klare og eHybrid starter på 924 400 kroner. For R-utgaven må du bla opp 1.065.800 kroner, begge priser er før ekstrautstyr.

Som sagt: I denne prisklassen er det premiummerkene som dominerer. Derfor er det nok ikke så mange som tror du har brukt en god million (det blir fort en god del ekstra for utstyr også), når du kommer kjørende i din nye Touareg.

Volkswagen lover en rikholdig utstyrspakke som standard. Blant annet «Innovision Cockpit» med digitale instrumenter, «Discover Premium» navigasjonssystem og et panoramasoltak som kan åpnes. I tillegg massevis av komfort- og luksusutstyr. Men du må nok allikevel påregne å bruke minst 100.000 kroner ekstra på utstyr, gjerne også mer før du er helt i mål.

Ladbar hybrid er det som gjelder for veldig mange SUV-er nå, inkludert Touareg.

Kommer i januar

Ladbar Touareg kan forresten også trekke tunge lass. Tillatt tilhengervekt er hele 3,5 tonn, noe som også håndteres i «E-MODE». Som verdens første ladbare hybrid kan Touareg R leveres med «Trailer Assist», altså assistert rygging med tilhenger.

Touareg blir nå også tilgjengelig med «Travel Assist», og vil bli den første Volkswagen som kan tilby førerassistanse – både i lengderetningen og sideveis – helt opp til toppfarten på 250 km/t. Touareg blir også den første Volkswagen som kan kjøres automatisk inn og ut av parkingsplasser med «Park Assist» som styres via fjernkontroll i en smartphone-app.

De nye, ladbare Touareg-hybridene kommer på markedet fra januar 2021.

