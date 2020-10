Ba Tinder-gutta gjette høyden hennes – da kom meldingen som gjorde Matilda (26) målløs

Stockholm-kvinnen Matilda Revestam (26) er aktiv på Tinder, og profilteksten hennes lyder slik:

HUN SPANDERER: Matilda Revestam presenterer seg slik på Tinder. Foto: Skjermdump

«Jeg spanderer en øl hvis du klarer å gjette høyden min».

Det er mange øltørste beilere som har forsøkt å gjette 26-åringens høyde, uten hell.

– De fleste tror av en eller annen grunn at jeg er rundt 165 centimeter, sier hun til TV 2.

Nylig tikket det inn en melding fra en mann som virkelig hadde lyst på øl sammen med Matilda.

– Jeg er målløs, skriver Matilda i et innlegg som har gått viralt på Twitter.

Vedlagt var en skjermdump av mannens melding:

Mannen hadde klart å regne seg frem til at Matilda Revestam er 182 centimeter, bare ved å analysere profilbildet hennes.

«Antagelse 1: Det er en kjøkkenbenk. Fakta: Kjøkkenbenker er i 99 prosent av tilfellene 90 centimeter høye.

Antakelse 2: Det er en vanlig kvittering. Fakta: Kvitteringen er i 70 prosent av tilfellene cirka åtte centimeter brede.

Kvitteringen på bildet = Fire millimeter.

Kvitteringen i virkeligheten = Åtte centimeter.

Én millimeter på bildet er to centimeter i virkeligheten.

Du: 46 millimeter over benk: 46x2=92 centimeter over benken.

Resultat: 92+90=182»

GRUNDIG: Slik så Tinder-meldingen som gjorde Matilda Revestam målløs. Foto: Skjermdump

Klar for øldate

Revestam forteller TV 2 at hun måpte da hun fikk meldingen fra mannen som gjettet riktig.

– Jeg tilbød ham selvsagt en øldate, som jeg hadde lovet, sier hun.

På Twitter er det mange som er like målløse som Revestam:

«Han fortjener en øl bare på grunn av det mattestykket»

«Aldri undervurder mattegenier på nettet!»

«Kjapp deg og ta ham før noen andre gjør det»

«Hvis dere får barn så vet jeg hvem som skal hjelpe til med matteleksene»

Sjukt vad en del gör för en öl 😀 Med det sagt är jag sjukt imponerad. Hur kunde hen veta att du inte stod på tå. — pJcbsn (@pJcbsn) October 19, 2020

Detta är en kille att hålla kvar i. Tänk dig, är han redo att ge så mycket för en öl. Hur mycket är han då inte villig å göra för att hålla kärleken vid liv? — Simon Hallback (@SimonHallback) October 19, 2020

Nu återstår att du gissar hans "längd". 📐📏🍆 — Nic Bahamonde (@TheNightlyMuse) October 19, 2020

Antagande 1: Kandidaten är en manlig ingenjör.

Antagande 2: Han kommer att få en öl! — Thomas Eriksson 🇸🇪🇩🇪🇭🇰🇮🇩🇨🇳 (@tomimi) October 20, 2020

Jävla kung — Vänsterliberalen (@AugustHerman) October 19, 2020

HAHAHAHAHAHAHA dette er faen meg amazing — Felicia Noelle (@feliciaxnoelle) October 19, 2020

Revestam forteller at de to har pratet om å møtes, men foreløpig ikke fastslått noen dato.

Avklart på forhånd

26-åringen sier at mange menn hun har møtt på Tinder er blitt overrasket over høyden hennes, og at hun derfor synes at det er greit å avklare dette før de møtes.

– Det har skjedd at jeg har møtt folk fra Tinder som har blitt sjokkert av at jeg er så lang, og derfor er det herlig å få avklart det på forhånd, sier hun og ler.