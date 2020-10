16 personer smittet på Gjøvik – frykter superspreder

I løpet av bare noen få dager har antallet smittede på Gjøvik plutselig steget. Nå frykter kommuneoverlegen at de har en superspreder.

– Frykten er at vi har ukjente såkalte superspredere, som kanskje ikke vet at de er smittet. Derfor jeg ønsker at folk begrenser sin sosiale omgang og nærkontakt med andre enn sine aller nærmeste, sier kommuneoverlege Siri Fuglem Berg til Oppland Arbeiderblad.

For de fleste av dem er smittekilden foreløpig helt ukjent, og det jobbes intensivt med å finne en sammenheng og å begrense utbruddet. VG skriver at kommunen har satt krisestab.

Kommunen har vært i dialog med Folkehelseinstituttet om smittesituasjonen og har diskutere hvorvidt man bør sette i gang tiltak eller restriksjoner.

– Foreløpig vurderer vi det slik at vi ikke innfører nye restriksjoner eller begrensninger, men dette vil vurderes på nytt dersom situasjonen endrer seg, sier hun.