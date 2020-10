Telenor rammet av cyberangrep og truet med pengekrav

Forrige uke ble Telenor rammet av et cyberangrep. Utpresserne sendte et trusselbrev og krevde penger for å ikke angripe igjen.

Mandag 12. oktober ble Telenor Norge rammet av et betydelig cyberangrep med krav om løsepenger. Telenor skriver i en pressemelding at det ble sendt opp mot 400 Gbps med trafikk mot dem.

Utpresserne krevde to millioner kroner for ikke å utsette virksomheten for ytterligere angrep. Nå advarer Telenor om at andre norske selskaper kan stå for tur.

– Jeg vil spesielt advare selskaper som ikke har effektive metoder for å avverge store konsekvenser fra tjenestenektangrep gjennom DDoS-beskyttelse, men det viktigste av alt er å ikke betale, sier administrerende direktør i Telenor Norge, Petter-Børre Furberg.

Angrepet varte i cirka tre timer. I en kort periode tok Telenor ned all trafikk inn til de berørte tjenestene.

Kort tid senere ble det oppdaget et trusselbrev hvor det sto at Telenor måtte betale 20 bitcoin, noe som tilsvarer 2 millioner kroner, for å hindre at det skulle komme nye angrep.

Telenor har ikke betalt og skal anmelde forholdet til politiet.