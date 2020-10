Epost-trusler sendt til velgere i vippestater

Eposten advarer om at «vi kommer for å ta deg» dersom mottakerne ikke stemmer på president Donald Trump i valget 3. november.

I skremselsforsøket er trolig informasjonen hentet fra delstatenes velgerregistrering, som forteller om partitilhørighet og kan inneholde epostadresser. Disse adressene er igjen brukt i en masseutsendelse der avsenderen hevder å vite hvilken kandidat mottakerne stemmer på.

Regjeringen mener Iran står bak epostutsendelsen, ifølge to tjenestemenn i USAs sikkerhetsdepartement, skriver The Washington Post. «Du stemmer på Trump på valgdagen, ellers kommer vi og tar deg», skal det stå i eposten.

– Vi vil advare offentligheten om at vi har identifisert at to utenlandske aktører, Iran og Russland, har gjort handlinger for å påvirke meningene til folk i forbindelse med valget, opplyser leder av etterretningskomiteen, John Ratcliffe, på en pressekonferanse med FBI-direktør Christopher Wray natt til torsdag norsk tid.

– Russland og Iran har innhentet informasjon

Russland og Iran har begge hentet inn informasjon om amerikanske velger med mål om å påvirke valget, ifølge Ratcliffe.

– Denne informasjonen brukes av utenlandske aktører i et forsøk på å kommunisere falsk informasjon til registrerte velgere, som de igjen håper kan skape forvirring, kaos og gjøre deg usikker på det amerikanske demokratiet, sier Ratcliffe

Han sier Iran spesifikt har sendt falske eposter til amerikanere for å «true velgere, skape sosial uro og sverte president Trump» foran valget 3. november.

Velgerlister brukt i eposttrussel



Trusseloperasjonen skal ha brukt epostadresser fra delstatenes velgerregister, som inneholder partitilhørighet, adresse og i noen tilfeller epostadresse og telefonnummer.

Denne type informasjon er regnet som lett tilgjengelig, skriver AP.

Delstatene har ulike krav til hvem som kan få tilgang til informasjonen om velgerne, hvilken informasjon som holdes konfidensielt og hvordan velgerlistene kan brukes, ifølge den uavhengige organisasjonen The National Conference of State Legislatures (NCSL).

(TV 2/NTB)