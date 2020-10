Her på prærien ber de til Gud om at Trump skal vinne

Texas er en stat i endring, og er nå i ferd med å bli en viktig vippestat i det amerikanske presidentvalget. Men på prærien holder cowboyene fast ved sine tradisjoner. Og de ber om hjelp fra Gud for at president Donald Trump skal få fire nye år.

Roaring Springs i Texas har bare litt over 300 innbyggere, men det er langt flere som har møtt opp på rodeo denne lørdagskvelden. Hele byen og flere av nabokommunene ser ut til å ha tatt turen.

Før konkurransen begynner rir tre ryttere inn på arenaen med hvert sitt flagg. Først kommer en cowboy med det amerikanske flagget, deretter følger delstatsflagget til Texas og til slutt, et lilla flagg hvor det står Trump 2020.

Den lokale pastoren Bobby Holland skal lede forsamlingen i bønn. Etter at han har bedt Gud om å velsigne alle de fremmøtte og nevner at bøndene gjerne kan trenge litt regn etter mange uker med tørke, går han over til å snakke om det kommende presidentvalget.

– Fader, vi vil også be for presidenten vår. Vi takker deg for ham. Måtte han gjøre det godt i november, sier Holland.

Bary Clower har vært cowboy i over 30 år. For anledningen er han dommer, speaker og han styrer også lydanlegget. Fra kommentatorbua roper han ut startnummer, rundetider og en vits i ny og ne. Han er ikke i tvil om hvem han kommer til å stemme på i november.

– Dette handler ikke om Republikanere eller Demokrater. Dette handler om en ting, skal jeg stemme på Gud og rettighetene mine eller skal jeg stemme på en mann eller kvinne som har tenkt til å ta fra meg rettighetene mine? sier Clower.

Roaring Springs ligger i Motley county, et av de mest konservative områdene i Texas. Over 90% av velgerne her stemte på Trump i 2016.

Kritisk til munnbind

Det er spesielt de restriktive koronavirustiltakene som Joe Biden sier han vil innføre som skremmer dem. Roaring Springs har hatt svært få smittetilfeller, og var ikke et av områdene som ble inkludert i Texas-guvernør Greg Abbots begrensede maskepåbud i sommer. Nesten ingen av innbyggerne her går med munnbind.

- Jeg skulle gjerne visst hvem som skulle håndhevet det. Skal de liksom løpe rundt på en 40 000 mål stor gård og passe på at du har munnbind på deg? spør Kelsey Love Thomas.

Hun er en av få kvinnelige deltagere på rodeoen. Mens cowboyene konkurrerer foran et fullsatt publikum på kveldstid, er kvinnene henvist til morgenkvisten foran glisne tribuner.

- Det er røft. Få jenter, eller folk, vil sette seg på hesteryggen. Det krever noe spesielt å gjøre det, sier hun.

Heller ikke Bary Clower er spesielt begeistret for munnbind.

- Hvis jeg hadde gått inn i en bank på denne tiden i fjor med en maske og cowboyhatt, så ville alle der inne reagert som om Jesse James hadde kommet inn døra. Her forleden gikk jeg i banken med en cowboyhatt, og de ansatte hadde på seg masker. For en endring!, sier han.

Flere meningsmålinger viser at rundt 6 av 10 amerikanere mener Trump har gjort en dårlig jobb med å håndtere pandemien. Men i Roaring Springs vil de helst få være i fred.

- Hvis jeg forteller deg hva du skal gjøre så er det et diktatur, det er kommunisme. Og det Donald Trump sier er, gjør det som er best for deg og familien, sier Clower.

Texas i endring

Det er et stadig større skille mellom land og by i USA. Mens et overveldende flertall i storbyene stemmer på Demokratene, har velgere på landsbygda strømmet til Republikanerne de siste ti årene. Det ga Trump en sensasjonell valgseier i de viktige vippestatene i Midtvesten som Michigan, Pennsylvania og Wisconsin i 2016.

Men mens denne trenden har vært dårlig nytt for Demokratene i industristatene i Midtvesten, er den et tegn på optimisme i Texas. Meningsmålingene viser at det er svært jevnt mellom Joe Biden og Donald Trump i USAs nest største delstat. Demokratene tror endelig de har en reell mulighet for å vinne Texas for første gang siden Jimmy Carter vant her i 1976.

For at Trump skal vinne Texas trenger han mye støtte fra velgere på landsbygda, som her i Roaring Springs. Men det har vært noen tøffe år for amerikanske bønder, og mange velger å selge unna og flytte.

– Innimellom føles dette som en utdøende tradisjon. Jeg håper at folk fortsetter å oppdra barna sine i dette miljøet, slik at når de blir voksne, så kan de videreføre det vi driver med.