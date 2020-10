Skulle møte gamle Molde-kjenninger - fikk vite om vraking på nettet

I 2017 forlot Joshua Gatt Molde for å gjenopplive karrieren. I juni signerte han for romsdalingens Europaliga-motstander Dundalk, men tiden i Irland har blitt et aldri så lite mareritt.

Etter seks år, to seriegull og utallige skader forlot Joshua Gatt Molde i 2017. Siden den gang har amerikaneren prøvd lykken i fire forskjellige klubber. I juni pakket 29-åringen kofferten og reiste fra familien i USA til fordel for irske Dundalk, men så langt har tiden i Irland vært en eneste stor nedtur.

– Ja, det er rettferdig å si. Det har definitivt ikke vært som jeg hadde forventet. Det er skuffende å ikke få en ordentlig og fair sjanse til å vise seg fram, også er det skuffende at noen kan behandle noen som reiser rundt halve jordkloden og etterlater familien sin midt i en pandemi, så dårlig, sier en tydelig preget Gatt.

Lynvingen er stadig Dundalks eiendom, og har en kontrakt som strekker seg ut året. Torsdag skulle han egentlig løpe ut på gressmatta på Tallaght Stadium for å måle krefter med gamle lagkamerater fra Molde. Slik blir det ikke.

– Gjennom noen på laget fant jeg ut at jeg var vraket til Europaliga-troppen. De hadde funnet det ut på nettet, og jeg visste ikke om det. Det er ekstremt skuffende. Det er dette jeg har jobbet mot hele sesongen.

– Trist

Gatt ble hentet gratis til Dundalk av klubbens eier Bill Hulsizer. Av ham ble Gatt lovet at han skulle få sine sjanser hos den irske seriemesteren.

– Han sa så, men manageren ville ikke gi meg noen sjanser. Det har vært frustrerende, sukker 29-åringen.

Én kamp fra start er fasit for amerikaneren etter 15 serierunder. Trolig blir det den første og siste.

– Det er ekstremt skuffende. Det har vært noen vanskelige og tøffe måneder.

Men tross lite spilletid hadde Gatt et håp om tillit i Europaligaen. Hans største ønske var å få spille mot gamle lagkamerater fra Molde.

– Ironisk nok snakket jeg med treneren før trekningen. Der sa jeg at jeg ville elsket å møte Molde. Så kom trekningen og jeg ble skikkelig glad, men så fant jeg ut at jeg ikke var en del av troppen. Jeg fikk ikke engang en telefon eller en tekstmelding, jeg måtte finne ut av det på nettet. Det gjorde meg ganske trist, for å være ærlig, sier han og legger til:

– Jeg burde kanskje skjønt det, ettersom jeg har fått såpass lite sjanser til å vise meg fram. Men selv om det er bittersøtt, er jeg glad på vegne av mine lagkamerater.

Savner Molde

Torsdag innleder hans nåværende lagkamerater Europa League-gruppespillet hjemme mot Molde. Joshua Gatt legger ikke skjul på at han savner tiden i rosenes by.

– Ja, det gjør jeg. Jeg hadde et hjem der, og jeg følte at jeg var i en klubb som virkelig satte pris på meg og respekterte meg. Tiden etter Molde har vært turbulent for meg, sier han og fortsetter:

– Molde var det siste laget jeg var hos der jeg virkelig følte meg ønsket. De hadde en plass for meg, og siden den gang har det vært en lang og vanskelig reise.

Gatt har fortsatt kontakt med enkelte i Molde-leieren, deriblant Magnus Wolff Eikrem. Romsdalingenes kaptein synes det er synd at Gatt ikke er involvert i kveldens kamp

– Selv om han har slitt mye med skader, var han utrolig god når han spilte i Molde. Det hadde vært kjekt å se han på banen, men vi får ta det igjen senere, smiler Eikrem.

Molde-trener Erling Moe synes på sin side at det er helt greit at amerikaneren ikke starter.

– He-he, ja. Har han samme farten som han hadde da han spilte hos oss, så kan det være bra, det, ler Moe.

– Jeg setter pris på det at de sier det. Jeg føler jo selv at jeg har kvaliteter, men jeg har ikke fått muligheten til å vise de fram. Det er hyggelig å høre at de tenker sånn om meg, jeg har stor respekt for det laget, sier Gatt.

Skal tilbake til USA

Da han skjønte at Europaliga-drømmen brast, bestemte Gatt seg for å gi kroppen en pause. Klubben hevder derimot at han er skadet, dette avfeies av hovedpersonen.

– Det er ikke noe alvorlig. Jeg har vært plaget med litt smerter i hælen. Jeg spilte med det en god stund, men da jeg ble vraket til Europa League-troppen, bestemte jeg meg for å ta litt tid av for å bli 100 prosent, sier Gatt, som understreket at han kunne ha spilt, dersom han hadde fått muligheten.

– Grunnen til at jeg presset meg selv var jo for å komme med i Europa, og jeg trodde jeg hadde gode muligheter til det, men når det ikke skjedde ser jeg ikke noe poeng i å fortsette å presse meg selv mot kamper jeg ikke engang kan delta i.

Nå bruker han heller tiden på å forberede seg til nye utfordringer, og neste destinasjon er allerede bestemt.

– Jeg reiser hjem til USA og tar det derfra. Forhåpentligvis er det noen muligheter der. Jeg føler fortsatt jeg har mye å gi som en spiller. Den eneste grunnen til at det snakkes om en skade nå, er fordi jeg bestemte meg for å gjøre meg selv utilgjengelig, men det er ikke en skade, forklarer han.

Tror på Molde

Men før han reiser tilbake til familien i USA, skal Gatt naturligvis se oppgjøret mellom nåværende og gamle lagkamerater i Europaligaen. Der holder amerikaneren en knapp på gjestene fra nord.

– Selvfølgelig, som en Dundalk-spiller vil jeg ønske mitt lag det beste og jeg unner dem suksess, men om jeg skal være helt objektiv så tror jeg nok Molde er det beste laget. Men med det sagt tror jeg også at Molde må være på tå hev, for Dundalk kan bite fra seg om de tar for lett på oppgaven.

– Hvem heier du på, da?

– He-he, siden jeg er Dundalk-spiller så kommer jeg til å heie på mine lagkamerater. Jeg ønsker de alt det beste og jeg håper at de vinner. Men for alle de andre kampene kommer jeg til å heie på begge lagene, med mindre de møter hverandre, avslutter en smilende Joshua Gatt.

Kampen mellom Dundalk og Molde ser du direkte på TV 2 Zebra og sumo fra klokken 18.30.