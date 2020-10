Tidligere president Barack Obama gikk rett i strupen på president Donald Trump på et arrangement i Philadelphia natt til torsdag.

Onsdag kveld kastet tidligere president Barack Obama seg inn i valgkampen på en rundbordssamtale i Philadelphia. Der nevnte han ikke president Donald Trump ved navn, men da han natt til torsdag talte på et drive-in-arrangement i samme by var han virkelig i kampmodus.

Arrangementet er lukket som følge av koronapandemien. Dermed fikk bare 350 biler slippe inn på parkeringsplassen utenfor en baseballstadion.

- Jeg har forklart at jeg aldri trodde at Donald Trump ville fortsette min politikk, men jeg hadde håp om at han ville ta jobben seriøst. Han har ikke vist interesse i å gjøre jobben, eller hjelpe noen andre enn seg selv og vennene hans var den klare meldingen fra Obama.

– Han har brukt presidentskapet som et reality-show som han kan bruke for å få oppmerksomhet, sa han i innledningen av talene, før han ertet presidenten for lave TV-tall.

Obama stresset gjentatte ganger viktigheten av å stemme, og hvor viktig det er at hans tidligere visepresident, Biden, bli USAs neste president.

– Vi må stemme som aldri før, og ikke la det være noen tvil, sa han blant annet.

Trumps løgner har vært en gjenganger i opposisjonens kritikk av presidenten, og skal man tro Washington Post er Trump på vei mot 25.000 løgner i løpet av perioden som president. Også Obama påpekte mengden løgner den sittende presidenten har kommet med.

– Det finnes ikke nok faktasjekkere i dette landet til å håndtere alle løgnene hans, sa han til de fremmøtte.

– Demokrati fungerer ikke dersom ledere lyver hver dag, sa Obama, som også advarte velgerne om å slå seg til ro med gode meningsmålinger for Biden.

Obama sammenlignet også sin etterfølger med en «gal onkel»

– Dere vil kunne leve i visshet om at presidenten deres ikke vil retvitre konspirasjonsteorier om at Navy Seals ikke drepte Bin Laden. Tenk på det, presidenten i USA retvitret det.

– Det er ikke normal oppførsel fra en president. Vi ville ikke tolerert det i vår egen familie, bortsett fra kanskje en gal onkel.

Obama skal etter planen tale i flere vippestater de kommende dagene.