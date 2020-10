Der fortalte han hvorfor han har beholdt håpet gjennom de fire årene med Donald Trump som amerikansk president.

– Håpet er ikke blindt for optimisme, det ignorerer ikke problemer. Håp er tro i møte med vanskeligheter vi vet vi kan overkomme og skape en bedre verden, sa den tidligere presidenten.

– Så jeg har aldri mistet håpet i løpet av disse fire årene. Jeg har vært sint. Jeg har vært frustrert, men jeg har ikke mistet håpet, og grunnen til det er at jeg aldri har forventet at framgangen skulle bevege seg i en rett linje.

– Stemmer du ikke, sitter du ikke ved bordet

Samtalen med lokale ledere i et område i Philadelphia som fortsatt opplever stor raseurettferdighet var den tidligere presidentens første fysiske arrangement i denne valgkampen. Obama snakket til mennene om viktigheten av å engasjere unge mennesker til å stemme og interessere seg i politikken.

– Dersom du ikke stemmer, sitter du ikke ved bordet. Da blir ting gjort mot deg, sa Obama.

– Vi har ikke råd til fire nye år

Den tidligere presidenten ba de frammøtte om å ikke la tilbakegangen de siste fire årene ta motet fra dem, men varslet om at landet ikke har råd til fire nye år som disse.

– De siste fire årene har vist at vi antakelig ble overoptimistiske over hvor mye endring som hadde skjedd i dette landet etter at jeg ble valgt. Men den endringen var ekte, og det var et tilbakeslag, det var også ekte, fulgte han opp.

– Testen nå er at vi som et folk må presse det videre til neste nivå. Vi er motstandsdyktige og sterke nok til å presse gjennom det vi har sett de siste fire årene. Vi har ikke råd til fire nye år med dette. Da går vi så langt bakover at det er vanskelig å grave seg ut av det hullet.

Obama nevnte ikke Trump ved navn i møte, men var krass i kritikken av presidentens koronahåndtering.

– Pandemien ville vært vanskelig for enhver president, innrømmet Obama, før han la vekt på «graden av inkompetanse og feilinformasjon» og «antallet mennesker som kanskje ikke hadde dødd dersom det grunnleggende ble gjort riktig».