Dette fikk Farmen-Tove til å gjøre en helomvending i livet

Tove Moss Lohne (35) ønsket å bli med på Farmen for å roe ned, og å leve i pakt med naturen på en gård 100 år tilbake i tid.

At hun skulle bli med på Farmen var derimot ren tilfeldighet.

– Det var egentlig bestevenninnen min som søkte. Så spurte hun om jeg også kunne melde meg på. Nei guri, jeg kunne jo ikke være på TV, tenkte jeg. Jeg er nok litt introvert og sjenert, så jeg tenkte at jeg ikke passet på Farmen, forteller hun da TV 2 snakker med henne på telefon.

Venninnen ga seg derimot ikke og fikk henne med.

– Kom igjen, 2020 er året for utfordringer, sa hun, og da tenkte jeg at ja, så klart skal jeg være med. Jeg tar en utfordring på strak arm.

Til tross for at venninnen ikke kom med på Farmen, grep Moss Lohne muligheten da hun fikk den.

– Jeg tror det er viktig å utfordre komfortsonen sin.

TILFELDIGHETER: Tove Moss Lohne har støtt på mange tilfeldigheter som har ført henne til et lykkelig sted i livet. Foto: Alex Iversen/TV 2

Oppdaget lydterapi

I dag jobber Moss Lohne som lydterapeut og kunster, men det var ikke gitt at det var det som skulle bli hennes karrierevei. Hun jobbet nemlig noen år på oljeplattform i Nordsjøen som renholder, før hun oppdaget lydterapi og krystallboller.

– Jeg kjente at dette ikke var meg, og at jeg var nødt til å gjøre noe der jeg fikk brukt meg og min personlighet i jobben, forteller hun.

Sa opp på dagen

Etter å ha utdannet seg som sosionom, lokket jobb i Nordsjøen.

– Jeg ville skaffe meg leilighet i Stavanger, så lønnen lokket meg til Nordsjøen. Det var mer betalt å være renholder der, enn som ferdigutdannet sosionom. Derfor havnet jeg i Nordsjøen som renholder, forklarer hun.

Frem til 2014 jobbet hun på plattform, hvor hun også tok ulike kurs som ga henne flere ben å stå på.

Men på ett tidspunkt fikk hun nok.

– Selv om alt var stabilt merket jeg etter noen år at dette ikke var helt meg. For meg er det viktig å ha en jobb jeg genuint trives i, og jeg kjente at jeg var nødt til å gjøre noe der jeg kunne få brukt meg og min personlighet.

Dermed ringte hun sjefen sin og sa opp jobben på dagen.

– Jeg kom til et punkt hvor jeg tenkte at enten så blir jeg her hele livet, eller så må jeg faktisk lukke døren og satse på at andre dører åpner seg. Det var ikke dette som kom til å gjøre meg lykkelig. Derfor valgte jeg å følge hjertet mitt, selv om jeg stod på bar bakke.

Moss Lohne innrømmer at hun syntes det var tungt i begynnelsen, og påpeker at samfunnets karrierejag fører til prestasjonspress blant mange.

– Det var mange som stilte spørsmål om hvorfor jeg valgte å si opp en fast jobb, jeg hadde jo inntekt og tenkt til å kjøpe leilighet. Men jeg tenkte at jeg måtte begynne å lytte til hjertet, i stedet for å gjøre det som var forventet. Jeg har aldri tatt en bedre avgjørelse i hele mitt liv.

Tilfeldigheter

Moss Lohne har alltid vært svært kreativ. Derfor var det naturlig å søke til kunsten, og kunne bruke den som terapi.

Da hun var på yogafestival i Stavanger var hun tilfeldigvis på en lydterapitime med krystallboller. Det gjorde inntrykk.

– Der var det en som spilte på krystallboller. Og jeg kjente med en gang at det skjedde noe i kroppen min. Det var i en periode hvor jeg var veldig stresset, så etter den ene timen kjente jeg på kroppen at her skjedde det store forandringer med energien min.

Det gjorde at hun ønsket å utdanne seg innenfor lydterapi.

– Jeg er en person som vil ha mange ben å stå på. Derfor fant jeg ut etter hvert at jeg ønsket å jobbe som lydterapeut.

I dag jobber hun som selvstendig næringsdrivende og eier sitt eget enkeltmannsforetak hvor hun driver med kunst og lydterapi. Hun jobber hovedsakelig som frilanser, og holder kurs og behandlinger rundt om i landet.

GODE VENNER: Thor Haavik og Tove Moss Lohne har blitt gode venner inne på Farmen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Økt pågang etter Farmen

Etter Farmen-deltakelsen har hun merket en økt pågang og interesse for lydterapi. Det synes hun er stas.

I tillegg har flere kontaktet henne under koronatiden. Hun jobber ofte med folk som sliter med livstilsykdommer som angst og depresjon. Det er flere preget av under pandemien, mener hun.

– Det er jo mange som frykter for jobbene sine og som er urolige og stresset. Jeg merker også at mangelen på sosiale ting påvirker folk.

