Anne Dorthe (18) vant "alt" i drømmesesong: – Jeg hadde aldri syklet så langt tidligere

– På sikt ønsker jeg å bli en av verdens beste, smiler Anne Dorthe Ysland, før hun raskt retter seg selv:

– Eller, jeg skal bli verdens beste.

TV 2 møter det trønderske stortalentet hjemme på Korsvegen, relativt øde like utenfor Trondheim, hvor 18-åringen reflekterer over drømmesesongen som ga seier i 14 av 17 mulige individuelle ritt hun syklet.

– Hvis du hadde sagt det før sesongen hadde jeg ikke trodd på det, men jeg vet at jeg har trent godt og formen har vært bra i hele år, så det har vært en bra sesong, sier trønderen bekjedent, dog vel vitende om at hun vant ni av ti juniorritt hun syklet og vant med mange minutter ved flere anledninger.

– Det var ikke sånn at jeg sto på startstreken og tenkte: I dag skal jeg vinne med fire minutter, for sånn har det absolutt ikke vært, ler hun med sin smittende latter.

I tillegg kronet hun sesongen, som resulterte i sammenlagtseier i norgescupen for junior og norgesmestertittel i tempo og fellesstart for junior, da hun debuterte i seniorklassen under Norgescupfinalen i Grenland i september.

– Først var det tempo hvor jeg kom på andreplass. Vi syklet tre mil og jeg har aldri syklet en så lang tempo tidligere. Så det ble første rittet i senior, check, første lengste tempo, check. Så det ble var mye som ble checket av og det var gøy å gjøre det så bra.

– Du velger å ikke snakke om fellestarten altså?

– Jooo, den skal jeg snakke om nå. Fellestarten var rett over ti mil og jeg har aldri syklet så langt på fellestart tidligere. Jeg havnet i et brudd etter en fem kilometer lang bakke, og så vant jeg, haha - det hadde jeg heller aldri trodd haha.

– Internasjonalt format

Dermed er det ingen tvil om at det gror godt i norsk sykkelsport. På herresiden har Uno-X posisjonert seg internasjonalt og skal også etablere et kvinnelag på det øverste nivået fra 2022-sesongen, og nå vokser Ysland, som ble kåret til årets sykkeltalent i fjor, frem som ett av de fremste talentene på kvinnesiden.

– Anne Dorthe har noen egenskaper vi ikke har sett på ganske mange år. Susanne Andersen holdt bra nivå, men siden den gang har vi ikke sett noen på det nivået Anne Dorthe inntar. Hun har et internasjonalt format og egenskaper som skal til for å lykkes på høyt, høyt nivå, skryter Lorents Ola Aasvold.

TRENER: Lorents Ola Aasvold har selv erfaring som proffsyklist fra tiden i Sparebanken Sør. Foto: Jørgen Ryggvik Karlsen / TV 2

Aasvold er lærer og trener ved Melhus videregående skole, hvor blant annet Uno-X-rytter Idar Andersen, Riwal-rytter Kristian Aasvold og nylig sykkelpensjonist Sindre Lunke har en fortid, som sammen med NTG er Norges sykkelfabrikker.

– Sykkelmiljøet på Melhus er veldig bra. Vi samarbeider med Olympiatoppen, så jeg tror vi har et opplegg som er ganske bra, ser i alle fall slik ut, smiler Aasvold og ser bort på eleven.

– For min del har det vært uaktuelt å velge noe annet. Jeg har vært fast bestemt siden jeg var liten at jeg skal gå på Melhus. Av tidligere elever er det mange som har lykkes, så skal ikke stå på skolen i alle fall, sier Ysland.

Vraket internasjonale tilbud

I år satte koronapandemien en stopper for internasjonal deltakelse, men neste år håper Ysland, som nylig vraket internasjonale tilbud til fordel for å sykle for norske Hitec, at hun får prøve seg mot verdenstoppen.

– Jeg tror det blir helt perfekt. Jeg har to år igjen på skole og det å kombinere skole og syklingen tror jeg ikke er mulig med noen bedre lag enn Hitec, og det var litt av grunnen til at jeg valgte Hitec, sier hun, før hun forsetter:

– De gir meg tid til både skole og tid til ritt internasjonalt. Jeg føler ikke noe hastverk, jeg er bare 18 år. Det er ikke slik at jeg kan fly rundt på ritt hele sesongen. Jeg trenger ett år hvor jeg kan lære og da er det godt å komme til et lag hvor jeg kjenner folket og vet at det er et fint miljø.

Og hun får støtte fra trener Aasvold:

– En av styrkene til Anne Dorthe er at selv om større lag tar kontakt tenker hun utvikling hele tiden. Hun velger Hitec fordi hun mener det er det beste for hun og det er en egenskap hun får igjen for senere, slår den tidligere proffsyklisten fast.

– Ikke så lyst til å dasse med i åtte mil

Sykkelkunstneren begynte å sykle som åtte åring, og fire år senere syklet den gang 12 år gamle Ysland frem og tilbake til fellestreninger med klubben Gauldal i Melhus for litt ekstratrening.

– Det kan være en av grunnene til at jeg har gjort det så bra i aldersbestemte klasser. Jeg pleide å både sykle til fellestreningene på Melhus - så det ble 40 km ekstra og bra trening, og det var ikke så mange på min alder som gjorde det, smiler hun mens hun vasker sykkelen for å holde utstyret i orden etter en kort sykkeltur.

I år er hun siste års junior og den nybakte norgescupvinneren sammenlagt avsluttet dermed tiden i aldersbestemteklasser på topp, og ser mot neste sesong hvor hun har ambisjoner om å være litt revolusjonerende og rebelsk i seniorklassen.

– Jeg synes det er ganske kjedelig hvis man venter og alle har veldig respekt for bakken som skiller, det er helt feil tankesett. Man må utfordre seg selv og andre, forteller en ivrig Ysland, som uttalte følgende etter å ha vunnet et juniorritt tidligere i sommer:

– Vi startet sammen med seniordamene i dag, og de er ikke akkurat kjent for å sykle så veldig offensivt. Jeg hadde ikke så veldig lyst til å dasse med i åtte mil, så jeg støtet tidlig, sa Ysland til landevei.no etter Norgescup-seieren i Skogn.

– Kanskje står jeg på startstreken i Tour de France

Nå sikter altså 18-åringen mot verdenstoppen og gleder seg til veien mot stjernehimmelen.

– Jeg tenker at det er viktig å tørre å sette seg høye drømmer og mål. Man skal sette ambisjoner som er litt hårete og folk tenker kanskje, men hva er det verste som kan skje? Det er at jeg ikke lykkes, men da har jeg i alle fall satt meg et mål, sier hun og trekker på skuldrene.

De siste sesongene har flere vårklassikere slik som Flandern Rundt og Liège–Bastogne–Liège vært merket med rød ring i UCI-kalenderen som ett av sesongens høydepunkter for kvinnene, og i år skulle også Paris-Roubaix blitt arrangert for første gang i kvinnehistorien til Yslands glede.

– Slik som det er i dag ser jeg på mine største styrker i klassikerne i Belgia, og det hadde vært veldig kult å gjøre det bra i Paris-Roubaix.

– Hva med Tour de France, er det en drøm å sykle?

– Ja, absolutt. Jeg håper at Tour de France kommer med en dameutgave i 2022, det hadde vært veldig artig, og kanskje står jeg på startstreken.