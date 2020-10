Sjuende strake seier for Storhamar

Storhamar - Molde 24-21

Storhamar lå under med tre mål langt inn i andre omgang i onsdagens toppkamp i Rema 1000-ligaen mot Molde, men en sterk avslutning gjorde at vertene snudde kampen og dro i land en 24-21-seier.

– Det var en periode vi ville ha tre mål med en gang, så vi stresset veldig mye. På slutten klarte vi å roe oss ned og spille spillet, så kom vi til enda flere gode sjanser, sier Storhamar-spiller Tonje Enkerud til TV 2.

Enkerud ble Storhamars mestscorende spiller med seks fulltreffere.

– Det er ekstremt med vilje i laget, og når de har en trener som har vært to år borte og prater og prater, så er det kanskje ikke så rart, men jeg føler jeg klarte å beholde roen i dag. Jeg tror det var det viktigste, sier Storhamar-trener Kenneth Gabrielsen.

– Det er god moral i laget, og vi er langt unna potensialet i laget. Vi har veldig, veldig mye å gå på. Vi møtte et ordentlig godt lag i dag. Jeg føler Molde har hatt et tøft program, og det gagnet oss. De har vært mye ute og reist, og jeg føler luften gikk litt ut av dem. Vi snakket i pausen om at de er mer på felgen enn oss, sier Gabrielsen.

Storhamar har fått en strålende sesongstart med sju strake seirer. Laget ligger på andreplass. Storfavoritt Vipers, som vant 41-26 over Vipers, leder tabellen med full pott etter sju kamper.

– Denne seieren var veldig viktig, for det var nå vi virkelig ble satt på prøve, så det var deilig, sier Enkerud.

Molde ligger på fjerdeplass med åtte poeng etter seks kamper.

– Vi fikk kampen omtrent som vi hadde håpet på, og så var det dessverre den delen vi ledet med tre mål og hvor vi må lære hvordan vi skal spille håndball. Vi tok avslutninger for tidlig, ble litt for enkle å lese og vi må løpe hjem. Vi byttet to i den perioden, men det måtte vi slutte med, for forsvarsspillet i returløpet ble rett og slett umulig å få til. I den perioden utnyttet Storhamar det ganske brutalt, og da kom vi litt på hæla, sier Molde-trener Tor Odvar Moen.

– Men jeg synes det var veldig mye bra. Vi holdt lenge godt i forsvar, men forskjellen var kanskje da Stine Lidén begynte å redde. Sånn sett var det kanskje fortjent at de vant til slutt, fortsetter Moen.

I likhet med Storhamars Tonje Enkerud hadde Molde-duoen Mathilde Rivas-Toft og Vilde Nerås seks scoringer hver.