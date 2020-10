Fabinho reddet svekket Liverpool med klasseredning

Ajax - Liverpool 0-1 (0-1)

Det store spørsmålet før Liverpools første runde i Champions League, var hvordan de skulle klare seg uten Virgil van Dijk. Svaret på det ble godkjent, for fasiten etter kvelden i Amsterdam ble null baklengs for Jürgen Klopps menn.

Men Ajax hadde absolutt sine sjanser, den største da Dusan Tadic lobbet ballen over Adrián like før pause. Men van Dijk-erstatter Fabinho kastet seg inn i mål og reddet på streken med brassespark.

– For en redning! Det skal jo være mål, men hvem er der? Fabinho!, utbryter TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp i studio.

Med van Dijk ute i lengre tid kan det være Fabinho må venne seg til en jobb på stopperplass. Det er han forberedt på.

– I den rollen må jeg alltid være klar for de lange ballene og prøve å organisere laget. Det er ikke alltid lett, men jeg må være som Virgil. Jeg må være en leder. Jeg vil gjøre mitt beste og det var veldig viktig for meg, og for laget, at vi ikke slapp inn mål i dag, sier Fabinho til V Sport.

Sammen med laget ønsker han å vinne kamper for van Dijk som er ute i lang tid.

– Da jeg fikk vite at Virgil vil være ute i en lang periode, ble det et sjokk for meg personlig. Han er den beste forsvarsspilleren i verden, men han er også en leder i laget og i garderoben. Han har alltid godt humør, og skaper god atmosfære. Vi kommer til å savne det, men vi må prøve å gjøre vårt beste og vinne alle kampene fremover, for ham også, sier brasilianeren.

Jones fikk Champions League-debuten

I tillegg til et nykomponert midtforsvar med Joe Gomez og Fabinho, ga Jürgen Klopp 19 år gamle Curtis Jones sjansen fra start på midtbanen.

– Han er god nok. Derfor spiller han, var Klopps begrunnelse for det valget før kampen.

Jones fikk spille hele førsteomgang og ble byttet ut til fordel for Jordan Henderson til andreomgang.

Ajax-selvmål

Ajax fikk en tøff start da Mohammed Kudus måtte ut med skade etter åtte minutter. Tøffere ble det da Nicolás Tagliafico scoret selvmål etter 35 minutter.

Mané forsøkte seg på et innlegg som han mislyktes med, men Tagliafico mislyktes enda mer og sendte ballen i eget mål i klareringsforsøket etter 35 minutter. Dermed gikk Liverpool til pause med 1-0.

Davy Klaassen var nære å utligne for Ajax i andreomgang, men Adrián vartet opp med en god redning.

Mané med ispose

Med en halvtime igjen byttet Klopp hele angrepsrekken. Sadio Mané. Mohamed Salah og Roberto Firmino gikk ut. Inn kom Diogo Jota, Xherdan Shaqiri og Takumo Minamino.

Mané ble observert av det medisinske apparatet da han satt seg på benken, og fikk plassert en stor ispose rundt kneet. Klopp kunne betrygge Liverpool-fansen etter kamp med at Mané ikke er skadet, men hadde en «dead leg».