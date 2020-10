Rudy Giuliani i trøbbel etter pinlig Borat–scene

Rudy Giuliani er en omstridt mann innenfor amerikansk politikk. Den tidligere borgermesteren i New York har lenge vært en av Donald Trumps fremste støttespillere, i tillegg til å være presidentens personlige advokat.

Presidenten skal tidligere ha fått beskjed om at Giuliani var russernes nyttige idiot, og den en gang så populære borgermesteren har nå et relativt frynsete rykte.

Nå har Giulianis omdømme fått seg ytterligere et skudd for baugen, etter at han uvitende spilte en pinlig rolle i komedien «Borat Subsequent Moviefilm», en oppfølger til «Borat» fra 2006.

Hotellflørt

I filmen kan man se Giuliani liggende på en seng med hånden nede i buksen. Advokaten tar seg tilsynelatende i skrittet, mens skuespilleren som spiller Borats datter er tilstede i rommet.

Here's a still from Borat's Giuliani scene. You can thank me later. pic.twitter.com/0gJvLeSrds — Nikora (@MoaVideos) October 21, 2020

Etter å ha gjennomført et intervju med skuespilleren, som utgir seg for å være en journalist fra et oppdiktet konservativt nyhetsprogram, går Giuliani og «journalisten» sammen inn på et hotellrom for å nyte en drink.

Hotellrommet er tettpakket med skjulte kameraer.

Etter at den kvinnelige skuespilleren fjerner mikrofonen, kan 76 år gamle Giuliani bli sett liggende på hotellsengen med hånden nede i buksen. Plutselig kommer Borat, spilt av Sasha Baron Cohen, inn i rommet og avbryter seansen:

– Hun er femten år gammel. Hun er for gammel for deg, sier Cohen ifølge The Guardian.

Avisen skriver at det er mer enn bare en hånd i buksen som vekker oppsikt med scenen. Giuliani flørter gjentatte ganger med den kvinnelige skuespilleren, drikker whisky og sier seg villig til å spise en flaggermus.

Rudy Giuliani er en av Donald Trumps nærmeste støttespillere. Foto: Jim Watson/AFP

Ringte politiet

Rudy Giuliani har så langt ikke kommentert filmrollen.

Til tross for at filmen først har premiere fredag, ble detaljer om scenen kjent allerede i juli. Da ringte Giuliani politiet for å melde om at en merkelig antrukket mann hadde brutt seg inn på hotellrommet.

– En fyr kommer inn, han har på seg et sprøtt, jeg vil si transseksuelt antrekk, fortalte Giuliani til New York Post.

– Det var en rosa bikini med blonder, under en gjennomsiktig topp. Det var helt absurd. Han hadde skjegg, nakne ben og jeg vil ikke kalle ham særlig pen, beskrev advokaten.

Sasha Baron Cohen er tilbake i rollen som Borat, 14 år etter den publikumsfavoritten fra 2006.

– Ble ikke lurt

Giuliani mistenkte at seansen var en svindel eller et ran og kontaktet politiet, som valgte å henlegge saken.

– Det var først senere at jeg skjønte at det må ha vært Sasha Baron Cohen. Jeg tenkte på alle de menneskene han har lurt tidligere og jeg var fornøyd med at han ikke klarte å lure meg, avsluttet Giuliani.

Hvorvidt publikum er enige i Giulianis vurdering, gjenstår å se.