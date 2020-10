Tilbudt 3000 kroner for å selge brukt bukse fra «Sommerhytta»

GOD KVELD NORGE (TV 2): Øyunn Krogh (25) og Levi Try (23) fra «Sommerhytta» har mottatt noen spesielle henvendelser etter deltakelsen.

Etter ti uker var det tilslutt kjæresteparet Øyunn Krogh og Levi Try som stakk av med seieren i den fjerde sesongen av TV 2-programmet «Sommerhytta».

– Det var helt sykt, vi hadde aldri trodd at vi skulle stå i den finalen og ha en sjans. Hele kroppen bare ristet, alt slitet bare rant ut, forteller Krogh i et intervju med God kveld Norge.

Møttes på Tinder

VINNERE: Levi Try og Øyunn Krogh har fått mange fans etter deltakelsen . Foto: Marie Myklebostad / God kveld Norge

Paret bor sammen i et kollektiv i Oslo, men er nå på utkikk etter egen leilighet nå som de har en hytte til odel og eie.

Nå er det to år siden de møttes for første gang.

– Jeg så Øyunn på Tinder også matchet vi, også sendte jeg henne melding på Instagram og spurte om vi skulle ta en øl, forteller Try.

Ett år har gått siden innspillingen ble avsluttet. Try tar for tiden en bachelor i freds- og konfliktstudier, mens Krogh ser etter ny jobb.

25-åringen er for mange kanskje å kjenne igjen fra TikTok, hvor hun har rett over 44 tusen følgere. Her drar hun også inn litt penger.

– Jeg er kritisk til for mange kommersielle reklamesamarbeid så jeg ser ikke for meg at jeg kommer til å leve av det, men jeg har lyst til å fortsette å være på skjermen, forteller hun.

Tilbud om å selge brukt bukse

Å være på skjermen fører også med seg både negative og positive tilbakemeldinger. I Kroghs tilfelle har det ført med seg noen rare tilbud.

– Opplever dere mange negative kommentarer?

– Jeg har fått utrolig mange rørende meldinger, forteller Krogh og legger til;

– Jeg har også fått spørsmål om noen kan kjøpe buksene mine som jeg hadde hatt på meg, men da en litt ekkel variant. Da må man le litt også svarer man bare ikke. Han skulle gi 3000 kroner da, de var fra Hennes & Mauritz så det var en grei pris.