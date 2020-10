Sterling om Guardiola-sitasjonen: – Kun han vet hva han kommer til å gjøre

Se Sterlings scoring mot Arsenal øverst!

Manchester Citys lynving Raheem Sterling var tilbake fra skade og avgjorde kampen mot Arsenal i forrige Premier League-runde. I et intervju med TV 2 dagen før storkampen på Etihad roste han Arsenal-manager Mikel Arteta, som var assistenttrener i City før han overtok The Gunners.

I tillegg snakket han varmt om sin nåværende manager, Pep Guardiola. Spanjolen er treneren som for alvor har fått det beste ut av ham offensivt i Manchester. Nå spørs det hvor lenge de to skal samarbeide. City-kontrakten til Guardiola går nemlig ut etter denne sesongen.

– Det er en avgjørelse han må ta. Kun han vet hva han kommer til å gjøre. Det har vært fantastisk å jobbe med ham, og jeg er sikker på at klubben gjør alt de kan for at han skal bli værende. Forhåpentligvis vet vi før sesongslutt hva som kommer til å skje, sier Sterling til TV 2.

– Vil gå inn i historien

Fra han overtok Manchester City foran 2016/17-sesongen, har Guardiola sanket hele åtte troféer, inkludert to Premier League-titler. Sterling har vært med på samtlige triumfer etter overgangen fra Liverpool i 2015.

– Han har brakt mange troféer til denne klubben og vil gå inn i historien, sier City-angriperen om sjefen sin.

Sterling sier videre at han selv har et godt forhold til Guardiola og stiller seg positiv til at han skal bli værende i Manchester, noe som gjelder for flere i klubben.

– Hvordan har han påvirket deg som spiller?

– Han har vært fantastisk, for alle i klubben. Hans vinnerinstinkt har inspirert samtlige spillere i klubben. Han er en vinner og det har han implementert i laget.



jeg er sikker på at klubben gjør alt de kan for at han skal bli værende

Jeg er sikker på at klubben gjør alt de kan for at han skal bli værende. Raheem Sterling

City-ekspert: – Tonen har endret seg

Mike Minay er journalist i BBC Radio Manchester og følger klubben tettere enn de fleste. Han innrømmer at han er usikker på om Guardiola kommer til å forlenge med «the Citizens».

– Det er det store spørsmålet. Tror jeg han blir? Om jeg skal svare akkurat her og nå, så tror jeg ikke det. Det kan endre seg i november, men det virker som et skifte i ham. Fem år er lenge i samme klubb og de to siste sesongene, denne inkludert, så har det ikke vært helt som klubben ønsker seg. De 2-3 første sesongene dominerte City engelsk fotball og man bør nok ikke vedde altfor mye penger på at han ikke skulle klart det igjen, sa Minay til TV 2 før Arsenal-kampen, før han minnet om følgende:

– Man vet aldri med Guardiola. Vi hadde supportere som ringte inn etter Leeds-kampen og sa at han burde fått sparken. Det er jeg ikke enig, men tonen har endret seg det siste året, definitivt.

I tillegg sa City-eksperten at Guardiola har endret seg litt i sin væremåte denne sesongen.

– Han sier alltid at han elsker å være her. De bygget jo klubben rundt ham, de hadde helt tydelig en ambisjon om at han skulle bli lengre enn den første kontrakten. Samtidig har han jo ikke trent noe lag i mer enn fire år.

– Ting har endret seg denne sesongen. Jeg vet ikke hvorfor. Han virker mer skuffet, mer frustrert, mer sliten. City-fansen er ikke like «pro-Guradiola» som for et år siden, oppsummerte Minay.