Nye detaljer om mystisk mann – frykter sporene kommer for sent

Politiet har sluppet en ny video og kommer samtidig med nye detaljer om «hettemannen», men advokatene til Hagen-familien frykter dette er nye løse tråder som kommer for sent.

– Det er positivt at folk nå, i større grad enn tidligere, kan se hvor magert grunnlag det er for siktelsen mot Tom Hagen, sier Hagens forsvarer Svein Holden til TV 2.

Onsdag offentliggjorde politiet en ny video de mener kan være sentral i etterforskningen av forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen.

Litt før klokken ni den 31. oktober fanget dette overvåkningskameraet opp noen lysglimt i skogholtet like ved ekteparets hus i Sloraveien 4:

Politiet mener det er en bil, og de går nå ut og etterlyser den i håp om å få svar på hva som skjedde i huset den morgenen.

– Det har gått nesten to år. Mulighetene for å få tips som leder til noe nå, er ekstremt dårlige, sier bistandsadvokaten til ekteparet Hagens tre barn, Ståle Kihle.

Han får støtte av Svein Holden.

– Jeg tenker at det er positivt at politiet gjør det de kan for å løse saken, men jeg kunne ønsket meg at denne typen ting ble kjent for allmenheten på et tidligere tidspunkt, sier Holden.

Videomann kan være maskert

Politiet har flere ganger offentliggjort opplysninger fra etterforskningen i håp om å få tips, uten hell:

Politiet etterlyste i juli den mye omtalte «hettemannen». De mener det er mistenkelig at han ikke har meldt seg, ettersom det har gått flere måneder siden etterlysningen.

Politiet understreker det kan være naturlige årsaker til at mannen ikke har meldt seg, men for første gang sier de denne uken at mannen fremstår som mistenkelig.

Politiinspektør Agnes Beate Hemiø sier at mannen ser ut til å ha tildekket ansiktet sitt. De sier at ingenting tyder på at vedkommende er Tom Hagen.

Da politiet offentliggjorde forsvinningssaken i januar i fjor, etterlyste de to personer fra overvåkingsvideoer utenfor arbeidsplassen til Tom Hagen. Fremdeles er ikke «Futurum-mennene» identifisert, men politiet sier at sporet er lagt til side.

Et vitne har forklart politiet at hun så en rød BMW X3 på forsvinningsdagen. Hun mener at Anne-Elisabeth Hagen satt fastbundet i baksetet og signaliserte at hun trengte hjelp. Politiet har brukt mye tid på å finne BMW-en – uten hell.

De jobber også med å spore kryptovaluta-transaksjonen Tom Hagen gjennomførte, ifølge han selv for å betale løsepenger, i juli i fjor.

Nylig ble det også bestemt at trusselbrevet, som milliardæren opplyser at han fant i huset da han kom hjem, skal analyseres på nytt.

600 avhør

Politiinspektør Hemiø sier til TV 2 at deres hovedhypotese er at Tom Hagen står bak forsvinningen, men at de ikke har skrinlagt hypotesen om at det kan dreie seg om en bortføring.

De tre Hagen-barna er overbevist om at faren deres er uskyldig. Via bistandsadvokat Kihle har de flere ganger opplyst at de ikke har tillit til etterforskningsledelsen så lenge politiet mener faren deres står bak forsvinningen.

– Mine klienter har hele veien ment at det er et blindspor, men vi merker oss at politiet kommuniserer at hypotesen om bortføring ikke er skrinlagt. sier Kihle.

Mellom 30 og 100 politifolk har til enhver tid jobbet med saken, og merkostnadene alene er på over 26 millioner kroner.

Det er gjennomført mer enn 600 avhør og mer enn 3500 tips er samlet inn, men stadig står Lørenskog-saken uten en endelig løsning.

Tror på løsning

Ett år etter forsvinningen, i oktober i fjor, sa politiet at de trodde på en oppklaring før det sto 2020 i kalenderen. Nå er det i ferd med å bli 2021.

– Er det sannsynlig at saken forblir uoppklart?

– Jeg vil ikke vurdere sannsynlighet, sier Agnes Beate Hemiø.

– Men er det en fare for at den ikke blir oppklart?

– Det er alltid en fare, sier Hemiø, som sier at politiet jobber videre med uforminsket styrke for å løse den alvorlige saken.

Hun vil ikke kommentere hvorvidt politiet vurderer å pågripe Tom Hagen på nytt.



Milliardæren nekter straffskyld, og politiet måtte i vår se at Eidsivating lagmannsrett løslot ham fordi bevisene ikke holdt.