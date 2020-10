Slik forklarer Klopp og Sterling målkalaset i Premier League

Se høydepunktene fra sesongens mest målrike kamp øverst!

Det har vært noen spesielle resultater i Premier League denne sesongen. Samme kveld som Tottenhams 6-1-seier på Old Trafford banket Aston Villas regjerende mester Liverpool med vanvittige 7-2. I tillegg har 2-2 og 3-3-kamper nærmest blitt en gjenganger, mens Manchester City slapp inn fem mot Leicester.

Kort oppsummert, så er det scoret spinnville 172 mål på 48 kamper på det øverste nivået i engelsk toppfotball. Snittet på 3,58 mål per kamp så langt denne sesongen er nesten et helt mål mer det man ser i en gjennomsnittlig Premier League-kamp, 2,66.

Det høyeste målsnittet man har sett er 2,82 mål per kamp i 2018/19-sesongen der Manchester City og Liverpool kjempet til døren om ligatittelen.

City-stjerne Raheem Sterling, som stakk av med tittelen den gang, forklarer målkalaset denne sesongen slik i et intervju med TV 2:

– Jeg er ikke sikker. Det kan dreie seg om atmosfæren på stadionene uten fans, det kan være mange ting. Ting har snudd. Vi har sett mange rare resultater med kamper med mye mål. Jeg velger å tro at slike kamper kommer til å gå i vår favør denne sesongen, sier vingen og legger til:

– Man må gi skryt til Aston Villa og Everton. De har startet fantastisk og bidratt til noen resultater som kanskje vil ende opp i vår favør til slutt også. Vi får håpe at de kan fortsette å sjokkere, sier han med et glis.

Se Tottenhams seks mål mot Manchester United under:

Klopps forklaring

Liverpool-manager Jürgen Klopp ble også spurt på pressekonferansen før Merseyside-derbyet om mangelen på tilskuere er årsaken til det målsnittet.

– Det ser slik ut, skal jeg være ærlig. Ingenting annet har endret seg, bare resultatene og at det ikke er noen på tribunen. Da gir det mening at vi ser på det slik, men jeg vet ikke 100% sikkert, sa tyskeren.

Klopp snakket også om hvordan tomme tribuner kan påvirke spillerne negativt.

– Selvfølgelig, tilskuere skjerper fokuset. Det er helt normalt og det er ikke lett å konstant gjøre det selv, men det er ingen unnskyldning for at det ene laget scorer syv og det andre to, sa han og refererte til lagets stortap mot Aston Villa.

– Blir garantert flere sjokk

Sterling har vært direkte involvert i 158 scoringer på 263 kamper i Premier League. Han vil ikke høre snakk om at amputerte sesongoppkjøringer og slitne spillere gjør det lettere for angrepsspillere å score mål denne sesongen.

– Jeg vil ikke si det. Det vanskeligste i fotball er å score mål. Lag kjemper for forskjellige ting, noen for overlevelse, andre for spill i Europa. Ikke alle gjør alt i sin makt for å vinne kamper. Det er ikke nødvendigvis enklere å score mål når spillere er slitne, sier han.

Den engelske landslagsspilleren, som scoret mot Arsenal i forrige runde, sier samtidig at han tror målshowet vil fortsette i tiden som kommer.

– Vi vet hva Premier League kan gi oss. Det er alltid overraskelser og alltid lag som levere sterke resultater når man minst forventer det mot store lag. Det er det som gjør denne ligaen så fascinerende. Det blir garantert flere sjokk denne sesongen, konkluderer Sterling.