Sambafotball da «brasilianske» Shakhtar sjokkerte Real Madrid

Real Madrid – Shakhtar Donetsk 2–3

Shakhtar Donetsk var tvunget til å reise til Madrid uten åtte av førstelagsspillerne sine. Klubben har nemlig store problemer etter at flere spillere måtte i isolasjon etter positive koronatester.

Men det skulle ikke sette en stopper for «brasilianske» Shakhtar.

Med seks brasilianere i startelleveren (kun tre ukrainere) ga de Real Madrid en leksjon i sambafotball. 20 år gamle Tetê tok rollen som dirigent da oransjetrøyene sjokkerte den spanske storklubben.

De ydmyket nemlig Real Madrid i den første omgangen, men spanjolene våknet etter pause. Likevel ble forspranget Shakhtar hadde skaffet i første omgang for stort for hvittrøyene.

– Dette er et resultat som ryster fotball-Europa, var dommen til TV 2s kommentator Espen Ween etter kampen.

Mannefall hos Shakhtar

Det var et meget redusert Shakhtar som gjestet Estadio Alfredo Di Stefano onsdag. Klubben er rammet hardt av koronaviruset.

Åtte av førstelagsspillerne deres måtte holde seg hjemme i Ukraina etter å ha testet positivt på koronaviruset.

Blant dem var nøkkelspillerne Taras Stepanenko, Yevhen Konoplyanka, Alan Patrick, Junior Moraes og Taison. Stjernen Viktor Kovalenko måtte også bli igjen i Ukraina, etter at han pådro seg en skade i helgens seriekamp mot FC Lviv.

En av spillerne som virkelig ble kastet til ulvene var Anatoliy Trubin (19). Den unge keeperen hadde kun spilt fem kamper for Shakhtar før kampen mot Real Madrid, som ble hans debut i Champions League.

19-year-old Shakhtar Donetsk goalkeeper Anatoliy Trubin is nicknamed Courtois by his Brazilian teammates, mainly because both are 199 cm tall.



Trubin, a Real Madrid fan, is making his Champions League debut against the real Courtois tonight. — Michael Yokhin (@Yokhin) October 21, 2020

Real Madrid måtte klare seg uten Sergio Ramos, Eden Hazard, Daniel Carvajal og Martin Ødegaard.

Viste null respekt for Real-stjernene

Real Madrid tok raskt kontroll på kampen og kunne tatt ledelsen allerede før fem minutter var spilt. Den eksplosive starten vekket tydeligvis oransjetrøyene som plutselig var alene med keeper, men Marlos leverte en fryktelig svak avslutning alene med Thibaut Courtois.

Like før halvtimen kom én av tre ukrainere i startelleveren, Viktor Kornienko, fremover. Han slapp ballen til Tetê som la ballen sikkert i lengste hjørnet. Dermed var gjestene i føringen.

Fire minutter senere skulle vondt bli til verre for Real Madrid.

Nok engang var det Tetê som skjøt. Denne gangen reddet Cortouis, men belgieren måtte gi retur. Raphael Varane og Dentinho jaget samme ball. Varane kom først på den, men sendte den i eget mål. Dermed doblet Shakhtar ledelsen.

Sambafotball fra ukrainerne

Shakhtars brasilianere var ikke ferdige for omgangen. Fire minutter før pause var Tetê nok engang på farten. 20-åringen dro med seg Real-forsvaret, før han hælsparket ballen til Manor Solomon. Hjemmelagets forsvarere ble sendt rett i pølseboden, og israelske Solomon var sikker alene med Cortouis.

– De ydmyker Real Madrid fullstendig, brøt TV 2s kommentator Espen Ween ut.

– Det er klasseforskjell! De ydmyker dem, svarte TV 2s ekspertkommentator Petter Myhre.

I TV 2s Champions League-studio var ekspertene sjokkerte over Real Madrids prestasjon i den første omgangen, og etter tap mot Cádiz i forrige serierunde begynner det virkelig å brenne under beina på Zinedine Zidane.

– Det er en veldig kjip periode for Zidane nå. Det har vært en ruskete start på sesongen. Det er nok folk som starter å bli litt utålmodige med Zidane i Spania nå, sa Mina Finstad Berg i pausen.

Drømmemål ga håp

Zidane tok grep i pausen og kastet innpå ringreven Karim Benzema. Franskmannen ga ny giv i hjemmelaget, som fremstod som en helt annen utgave i starten av andre omgang.

Åtte minutter tok det før en annen ringrev tok grep. Luka Modric som i store deler av kampen hadde blitt løpende etter raske Shakhtar-spillere førte ballen innover i banen og sendte av gårde en rakett mot Trubin. Skuddet var limt i krysset, og dermed var ledelsen kortet ned til to mål.

Håpet ble for alvor tent da Vinícius Júnior snappet ballen fra en sløv Marlos. 15 sekunder hadde vidunderbarnet vært på banen da han scoret hjemmelagets andre mål. Dermed var Real Madrid kun et mål bak gjestene fra Ukraina.

Det ble høydramatisk i sluttminuttene da Real Madrid trodde de hadde utlignet. Federico Valverde klinket til, men foran keeper sto Vinícius Júnior. Etter å ha sjekket situasjonen på VAR-skjermen, bestemte dommeren seg for at brasilianeren dekket for Shakhtar-keeperens sikt, noe som sørget for at målet ble annullert for offside.

To tap på de to siste kampene er dårlig nytt for et presset Real Madrid. På lørdag venter Barcelona i sesongens første El Clásico