Etterforskere: Elever hjalp Patys drapsmann

Det opplyste fransk påtalemyndighet onsdag. Den 18 år gamle antatte drapsmannen skal ha bedt om hjelp fra flere elever ved skolen i forstaden Conflans-Sainte-Honorine.

Dermed fikk han vite hvordan Paty så ut. Som belønning ga han mellom 300 og 350 euro til en mindre gruppe elever, ifølge påtalemyndigheten.

Den antatte gjerningsmannen Abdullakh Anzorov sa angivelig at han planla å ydmyke og slå læreren. Flere elever gikk etter hvert fra stedet, men to skal ha vært sammen med Anzorov i over to timer.

Påtalemyndigheten planlegger å tiltale disse to, som er 14 og 15 år gamle.

Paty ble drept og fikk hodet skåret av på vei hjem fra skolen i forrige uke. Anzorov ble etterpå skutt og drept av politiet. I forkant av drapet var Paty blitt utsatt for en hatkampanje på internett fordi han hadde vist karikaturer av profeten Muhammed i en time der temaet var ytringsfrihet.

