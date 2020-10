Ni år etter at den siste Hummer-modellen forlot fabrikken, er det nå klart for et gnistrende comeback.

Den tidligere millitærbilen blir elektrisk, og går rett i strupen på Teslas kommende Cybertruck.

Nå har Hummer nylig sluppet de aller første, offisielle bildene av sin nye storsatsning.

560 kilometer rekkevidde

GMC Hummer EV blir tilgjengelig i fire versjoner:

EV2: Dette blir innstegsmodellen med to elmotorer på til sammen 625 hk. Rekkevidden skal være minst 402 kilometer, etter den amerikanske EPA-standarden. Startprisen i USA er 80.000 dollar, som tilsvarer om lag 740.000 kroner. Bilen blir tilgjengelig fra våren 2024.

EV2x: Denne versjonen får også to elmotorer på 625 hk. Rekkevidden økes til minst 480 kilometer. EV2x får også adaptiv luftfjæring, som innebærer at bilen kan løftes 15 centimeter. Bakkeklaringen er opptil 40 centimeter.

Denne utgaven fås dessuten med «CrabWalk» som gjør at alle hjulene kan vris slik at bilen kan flytte seg diagonalt. Prisen er 90.000 dollar, tilsvarende rundt 830.000 kroner. EV2x lanseres våren 2023.

Selv om den er elektrisk, fremstår Hummeren på mange måter like barsk som før.

EV3x: Denne får tre elmotorer, minst 480 kilometers rekkevidde og 800 hk. Her starter prisene på 100.000 dollar, om lag 925.000 kroner. EVx3 kommer høsten 2022.

Edition 1: Toppmodellen lanseres allerede neste år. Det er denne som skal ta opp kampen med Tesla Cybertruck. Edition 1-versjonen får også tre elmotorer på minst 1.000 hk. Hummer lover at 0-60 mph er i mål på rundt tre sekunder.

Rekkevidden skal være minst 560 kilometer. Prisen er 112.595 dollar, som betyr en drøy million norske kroner.

Slik ser det ut på innsiden. Her leveres også et solid lydanlegg fra BOSE med 14 høyttalere.

Lynrask lading

GMC har foreløpig ikke offentliggjort størrelsen på batteripakkene, men ryktene skal ha det til at kapasiteten blir opptil 200 kWt.

Bilen kan "åpnes" ved å ta av panelene på taket.

Hummer EV-modellene får et 800-voltsystem, slik Porsche Taycan også bruker. Videre skal den nye el-pickupen kunne lynlades med opptil 350 kW. Det skal kunne gi 160 kilometer rekkevidde på 10 minutters lading.

Hummer understreker naturligvis at nykommeren vil bli en råtass i terrenget, og at den kan bade i vanndybder på godt over 60 centimeter.

Hummer EV blir også tilgjengelig med selvkjøringssystemet «Super Cruise».

Hvorvidt bilen kommer til Norge er ikke avklart. Men med null moms og heller ikke avgift, er det nærliggende å tro at det er gode muligheter for nettopp det.

Se bildene av Hummer EV:

Se video av nye Hummer EV her. Legg merke til «CrabWalk»-funksjonen: