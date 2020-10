Paven tar homofile i forsvar: – Homofile er Guds barn og har rett til å være i en familie

I et intervju for dokumentarfilmen «Francesco» støtter pave Frans likekjønnet partnerskap. Det overrasket biskop Bernt Eidsvig.

For første gang siden han tok rollen som pave, har pave Frans godkjent partnerskap av samme kjønn.

Støtten kom under innspillingen av dokumentarfilmen Francesco, som hadde premiere onsdag på filmfestivalen i Roma.

Dokumentaren handler om pavens liv, og tar for seg spørsmål han bryr seg om. Blant annet fattigdom, migrasjon, rase- og inntektsulikhet, og de som er mest berørt av diskriminering.

– Homofile er Guds barn og har rett til å være i en familie, sa han i et av intervjuene for dokumentaren.

– Det vi må ha er en sivil unionslov. På den måten er de lovlig dekket.

Da han var fungerende erkebiskop i Buenos Aires i Argentina, støttet paven partnerskap for homofile par som et alternativ til ekteskap av samme kjønn.

Dette er imidlertid første gang han går ut med en offentlig støtteerklæring.

Ble overrasket

Biskop Bernt Eidsvig ble overrasket da paven ga sin støtteerklæring til homofile.

– Det har ikke vært noe varsel om at det skulle komme noe sånt. Jeg er noe overrasket, sier han.

UTEN FORVARSEL: Biskop Bernt Eidsvig ble overrasket over pavens uttalelser, da det ikke hadde vært noe varsel på at det skulle komme. Foto: Mats Tande

Eidsvig mener paven gjør dette ut ifra erfaring og omsorg.

– Han har vært sjelesørger i mange år, og han har vel sett mange homofile som har lidd på grunn av dårlig samvittighet, eller fordi de har måttet leve alene.

Inge Alexander Gjestvang er leder i foreningen FRI. Han mener skeive har opplevd mange utfordringer knyttet til troen sin.

– På generelt grunnlag tenker at jeg mange skeive er troende og ønsker å ta del i religiøse felleskap. Mange har kanskje opplevd at de ikke får muligheten til å delta på lik linje som andre. Kanskje har de opplevd å måtte ta et valg mellom sine identiteter. Det tror jeg har ført til en del utfordringer for mange som er skeive og troende, sier han.

– Sånn sett synes jeg det er et veldig positivt signal fra paven om at de som er troende stiller likt foran Gud.

Eidsvig forklarer at kirken alltid har uttalt seg med en avstand til en annen form for samliv enn ekteskap mellom en kvinne og en mann.

– Det er ikke det paven snakker om i denne sammenhengen. Han snakker om en mulig samlivsform for homofile, og det har jeg ikke noe problem med, sier han og legger til:

– Det vil gjøre livet lettere for mange mennesker.

– På sin plass med en beklagelse

At paven kommer med sin støtteerklæring nå, mener Gjestvang er en viktig anerkjennelse. Samtidig legger han ikke skjul på at en unnskyldning er på sin plass.

– Jeg tenker det er mange som har hatt store utfordringer og som kanskje tenker at dette kom for sent. Det har jeg respekt for. Samtidig er det en viktig anerkjennelse paven har av skeive troende nå, sier han og legger til:

– Det er definitivt på sin plass å komme med en beklagelse for det som skeive troende har opplevd tidligere med blant annet utenforskap.

Gjestvang tror det er mange som tenker at støtteerklæringen er for lite og kommer for sent, mens andre kan tenke det er en viktig anerkjennelse for skeive troende.