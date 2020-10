Kommer med Farmen-avsløring: – Observert naken oppå en annen

– Jeg synes det er gøy å se det på TV selv, jeg har ikke sett mer enn det dere ser, sier Mads Hansen når han gjester GKN-studio med Marte Bratberg og Niklas Baarli.

Han synes det er spesielt å nå følge Farmen-deltagerne på utsiden.

– Det var litt rart da Raymond og Thor skulle være med på Senkveld. Det var så gøy å se de fra de gikk inn på gården, til at de nå er offentlige personer og sitter i Senkveld-sofaen, forklarer Hansen.

– Jeg sendte meldinger med de i forkant og ønsket lykke til.

Den etter hvert så erfarne mediemannen kom også med noen tips.

– Jeg sa til Raymond at du må bare være deg selv. Da svarte han: «jeg tror ikke jeg hadde klart noe annet om jeg hadde prøvd». Thor var veldig nysgjerrig, og jeg sa: «det er ikke er noe å være nervøs for. Det er like mange som ser på Farmen, og du er ikke nervøs der». Han er hel ved, så det gikk fint, sier programlederen.

Observert naken

Det har vært mye hud på Farmen i år, og flere romanserykter. Baarli spør Hansen om det stemmer at deltagerne også ligger med hverandre. Han vet ikke, men har gjort noen obervasjoner.

– Crewet går hjem i 11-12 tia på kvelden, og det er ikke kameraer på om natta. På ett av tingene så tok jeg opp at noen var observert naken oppå en annen. Inne i sovesalen. Da spurte jeg på tinget: «hva gjorde du der?». Jeg skal ikke si hvem det var men jeg fikk svar, avslører Hansen.

– Ja, hva svarte deltageren da? spør Bratberg.

– At det var en massasje. Men er det ikke rart å massere brystkassa? Nei, jeg vet ikke, ha-ha, ler Hansen.

Har en svakhet

Hansen har over 460.000 følgere på Instagram, og han er ofte aktiv i kommentarfeltet. Baarli lurer på hvordan han orker å svare, eller krangle, med så mange.

– Det som irriterer meg er når folk kommer med feilaktige påstander, det klarer jeg ikke å legge fra meg. Seinest i går så satt jeg og kommenterte. Det var et nyoppretta troll som kun var der for å gå inn og trolle meg, og jeg biter rett på!

Hansen mener altså en profil på Instagram som har blitt opprettet kun for å være kranglete i hans kommentarfelt, og komme med usanne utsagn.

– Jeg klarer ikke å la folk komme unna med feilaktige påstander. Det er som en, en..

– Sykdom? skyter Bratberg inn.

– Njaa.. Som et tics. Eller en host. Før eller siden så må du hoste. Jeg klarer ikke å la det stå i kommentarfeltet uimotsagt. For å få egen sjelefred.

Baarli lurer på om det ikke er slitsomt.

– Visst faen er det slitsomt! utbryter Hansen til latter i studio.

