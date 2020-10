Aktor: – Ingen tvil om at Wara ble påvirket i sin jobb som justisminister

Aktoratet bruker samboer Tor Mikkel Waras (Frp) egne ord for å bevise at Laila Bertheussen (55) må dømmes for å ha angrepet demokratiet.

Bertheussen står tiltalt for angrep på demokratiet gjennom brannstiftelse, skadeverk og trusler mot profilerte politikere. Hun nekter straffskyld og enhver kobling til tiltalen.

Torsdag fullfører aktoratet sin prosedyre, og de vil legge ned påstand. Prosedyren er en oppsummering av rettssakens beviser og den siste muligheten til å overbevise retten.

– Wara tonet ned alvorlighetsgraden

Statsadvokat Frederik Ranke gjør det tidlige klart at han vil argumentere for at handlingene i tiltalen må anses som et angrep på demokratiet, og dermed omfattes av straffelovens paragraf 115. Her dreier det seg om Bertheussens samboer, tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), og ekteparet Ingvill Smines Tybring-Gjedde (Frp) og Christian Tybring-Gjedde (Frp).

Dette er et stridspunkt, da forsvaret og Bertheussen mener at selv om 55-åringen skulle bli dømt etter tiltalen, omfattes ikke lovbruddene av paragraf 115. Altså at handlingene ikke kan anses som et angrep på demokratiet.

– Wara ble utsatt for truslene fordi han var justisminister. Det har han sagt selv, sier statsadvokat Frederik Ranke i sin prosedyre.

– Wara uttalte til media at truslene var skremmende og ubehagelige. Basert på hans uttalelser til media, er det ingen tvil om at han ble påvirket i sin jobb som justisminister, sier Ranke.

Ranke trekker frem Waras egne vitnemål i retten, der han

– I politiavhør har Wara uttalt at truslene var ubehagelige for familien, og beskrev de som et angrep på demokratiet. Da Wara uttalte seg i retten opplevde jeg at han tonet ned det han tidligere har sagt, sier Ranke.

Statsadvokaten sier at Wara står i en svært krevende situasjon fordi hans samboer er tiltalt for trusler mot ham, og han vil derfor ikke gå nærmere inn på Waras vitnemål.

Han mener også at selv om Bertheussen kun ønsket å iscenesette en trusselsituasjon for å lede mistenksomhet mot teateret Black Box, så må hendelsene anses som ekte og alvorlige trusselsituasjoner.

– Selv om truslene var oppkonstruerte, opplevdes de som ekte, sier Ranke, og viser til at daværende statsråd Ingvill Smines Tybring-Gjedde ved en anledning lå på alle fire og lette under bilen sin etter fremmede gjenstander fordi hun følte seg truet.

VESKEBESKJED: Nok en gang har Laila Bertheussen en melding på sin veske. Foto: Ole Berg-rusten

Nok et veskepåfunn

Laila Bertheussen har nok en gang med seg en beskjed på sin veske.

Denne gangen har den tiltalte 55-åringen en engel-emoji og beskjeden «Jenta som lekte med Elden», med tydelig henvisning til hennes forsvarer John Christian Elden.

Tidligere har Bertheussen rettet sleivspark blant annet mot aktoratets beviser og PSTs etterforskning via sin veske.

– Bevisene peker mot Bertheussen

Onsdag begynte aktoratet sin prosedyre mot Bertheussen.

Etter en svært grundig skyldprosedyre, hvor statsadvokat Marit Formo gikk gjennom alle punkter i tiltalen steg for steg, konkluderte Formo med at påtalemyndigheten ikke hadde kunnet trekke noen annen konklusjon enn at Bertheussen var skyldig på alle punkter i tiltalen.

– Den samlede rekken av bevis i denne saken kan ikke forklares på noen annen måte enn at det er tiltalte som er gjerningspersonen, avsluttet Formo.