Selskap mener de kan ha en vaksine klar i løpet av november

– Så la meg være tydelig, forutsatt at vi får positive resultater, så vil Pfizer søke om nødautorisasjonsbruk i USA like etter at sikkerhetsmilepælen er oppnådd i den tredje uken i november, skriver sjefen for selskapet, Albert Bourla, i et åpent brev.

En nødgodkjenning vil innebære at helsepersonell som behandler koronapasienter, samt personer i risikogrupper, kan få vaksinen før amerikanske myndigheter har godkjent den til allmenn bruk.

Må dokumentere effekten

Bourla skriver at selskapet må bevise tre ting for at vaksinen skal bli godkjent.

– Vi må først vise at vaksinen er effektiv, noe som betyr at den kan bidra til å forhindre koronasykdom hos minst et flertall av de vaksinerte pasienter. En annen ting er at vi må vise at vaksinen er sikker, med robuste sikkerhetsdata generert fra tusenvis av pasienter. Og til slutt så må vi også demonstrere at vaksinen kan produseres konsekvent med høye kvalitetsstandarder.

Avtale med EU

I oktober leverte Pfizer sin fremste kandidat til en koronavaksine til det europeiske legemiddelbyrået EMA.

Pfizer vil nå sende dataene fra testresultatene til EMA. EMA vil dermed være i stand til å vurdere om vaksinen bør godkjennes til bruk i Europa.

Svar i slutten av oktober

Selskapet skriver at de vil vite om vaksinen er effektiv mot koronaviruset i utgangen av oktober.

Tyske Biontech samarbeider med amerikanske Pfizer om å utvikle vaksinen som kan bli tilgjengelig for EU-landene, samt Norge, når den eventuelt er ferdigutviklet.