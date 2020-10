Volkswagens nye elbil ID.3 gikk rett til topps på registreringsstatistikkene i sin første måned, som var september. Etter lang ventetid, får nå flere tusen norske kunder bilene sine.

Samtidig har det europeiske krasjtest-instituttet Euro NCAP akkurat offentliggjort resultatet av den første krasjtesten av bilen.

Her har ID.3 bokstavelig talt møtt veggen, i det som blir regnet som verdens strengeste krasjtest-program.

Og det går riktig så bra. Elbilen får toppresultat og 5 stjerner i testen.

Ikke god PR

Den oppsummeres slik:

Høye enkeltvurderinger i alle testkategorier

Både voksne og barn er svært godt beskyttet i ID.3

Nye senterkollisjonsputer (standard) overbeviser i krasjtesten

Noen overraskelse er dette ikke. Testkriteriene hos Euro NCAP er en del av utviklingen av de fleste bilmodeller som skal selges i vår del av verden. Det å ikke få toppscore og fem stjerner her, regnes som et nederlag. Og det er heller ikke god PR for en ny bilmodell.

På langtur med ID.3 – les mer om det her:

ID.3 leverer som den skal i krasjtesten, det ender med full score og fem stjerner. Foto: Euro NCAP.

89 prosent for barn

Euro NCAP har fire hovedkategorier: De gir score på beskyttelse av voksne, barn, fotgjengere - og for assistensystemer.

Vurderingen av beskyttelsen av voksne baserer seg blant annet på front- og sidekollisjon, samt velteulykker. En del av denne vurderingen er også rask og sikker tilgang til passasjerene i redningsarbeidet. Her oppnår ID.3 en beskyttelsesgrad på 87 prosent for fører og passasjerer.

For barn er beskyttelsesgraden enda bedre, på 89 prosent. Her baserer vurderingen seg på om barnesikringen er fullgod ved front- og sidekollisjoner. Det vurderes om barneseter i forskjellige størrelser og utforminger enkelt kan monteres, og dermed hvor god sikkerhet barn kan transporteres med.

Her kan du lese mer om prisene og utstyr som følger med på ID.3

VW ID.3 har fått en veldig god start i Norge, rett til topps på registreringsstatistikken den første måneden.

Kollisjonspute mellom forsetene

På beskyttelse av fotgjengere og mye trafikanter, ender bilen på en score på 71 prosent. Det er noe lavere enn på de øvrige kategoriene.

På sikkerhetssystemer oppnår bilen solide 88 prosent. Her blir det blant annet sjekket hvor godt det automatiske nødbremssystemet (AEB) virker i situasjoner med fotgjengere og syklister, dersom det er fare for kollisjon. Det blir også vektlagt at ID.3 har filholderassistenten «Lane Assist» og nødbremsassistenten «Front Assist» som standard i alle utgaver.

For første gang er en Volkswagen også utstyrt med en såkalt senterkollisjonspute mellom forsetene. Den forhindrer for eksempel hodekontakt mellom fører og passasjer.

Ikke noe vakkert syn, men det er som det skal være i denne testen. Foto: Euro NCAP.

Investert milliardbeløp

Som tilvalg tilbyr Volkswagen en rekke assistentsystemer. Et av disse er cruisekontroll med avstandsregulering og såkalt forutseende hastighetstilpasning. «Travel Assist» gjør assistert kjøring mulig i opptil 160 km/h. Køassistent, blindsonesensor med parkeringshjelp, «Emergency Assist» og «Park Assist» skal alle bidra til sikker og avslappet kjøring.

For Volkswagen er ikke dette viktig bare som en enkeltstående vurdering. Her spiller det også inn at ID.3 er første bil på deres nye og helelektriske plattform, kalt MEB. De har investert milliardbeløp i utviklingen av plattformen som skal danne utgangspunkt for en rekke elbiler fra konsernet i årene som kommer. Da er det naturligvis viktig å ha alt på stell, helt fra starten av.

Se video av krasjen øverst i denne artikkelen:

LES MER: Den billigste kan fort være det beste kjøpet

Mer video: Her er ID.3 på plass i Norge