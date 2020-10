Sørloth i TV 2-intervju før Lagerbäck-klinsj: - Vi skal faen ikke spille sånn fotball igjen!

Bare tre dager etter at Norges EM-drøm ble knust på Ullevaal, vartet Norge opp med festfotball og banket Romania 4-0.

Etter kampen ble Alexander Sørloth intervjuet av TV 2, der han helt åpenbart delte en del av frustrasjonen han satt på som til slutt skal ha ført til at han og landslagssjef Lars Lagerbäck gikk muntlig i strupen på hverandre før Nord Irland-kampen.

For på spørsmål om det var godt å slå tilbake etter nedturen mot Serbia, smalt det tydelig tilbake fra Leipzig-profilen.

– Jeg sitter her og er litt sånn forbanna fordi jeg ser hvor gode vi kan være. Det er litt frustrerende, men samtidig er det deilig å få en ordentlig revansje. Vi spiller en jævlig god kamp og kunne vunnet både seks og sju null, fortalte Alexander Sørløth.

Deretter ble han utfordret på at måten man slo tilbake på må ha handlet om litt selvrespekt. Svaret hans var åpenbart et stikk i retning om en for defensiv tilnærming til Serbia-kampen:

– Ja, det bestemte vi oss for. Vi hadde gode prater som lag, der vi bestemte oss for å kjøre på. Vi skulle ut å presse høyt og vise hvem som var sjef – det motsatte av det vi gjorde mot Serbia. Det klarte vi godt, sier Sørloth.

Sto opp mot Lagerbäck

I dagene etter dette vokste det seg opp en tydelig frustrasjon mellom flere spillere – med Sørloth i spissen – og landslagsledelsen. VG var først til å omtale møtet som endte med at Leipzig-spissen skal ha fått beskjed om at «ett år til, så er det ut».

Nettopp den defensive tilnærmingen til Serbia-kampen skal ha vært en av hovedgrunnene til spillernes frustrasjon.

I et hittil upublisert TV 2-intervju, varslet Sørloth på mange måter i forkant om en frustrasjon som var der i etterkant av Romania-kampen.

– Jeg følte at på kvelden og morgenen etter Serbia-kampen, så var vi bare skuffa og hadde en tom følelse. Så hadde vi noen møter, der spillerne fikk pratet sammen. Da ble vi enige om at «vi skal faen ikke spille sånn fotball igjen». Jeg tror de fleste var veldig aggressiv og sint egentlig. Så vi bestemte oss for å gå ut og styre spillet og score mange mål, meldte Sørloth.

Verken Alexander Sørloth, landslagssjef Lars Lagerbäck eller landslagsassistent Per Joar Hansen har ønsket å kommentere saken onsdag. Norges Fotballforbund har heller ikke ønsket å kommentere spesifikke spørsmål rundt saken.