– Vi er nok veldig forskjellige foreldretyper

Håndballprofilene Gro og Anja Hammerseng-Edin hadde knapt nok vært på en skikkelig date, da pressen skrev at de hadde funnet «den store kjærligheten». Heldigvis stemte det.

Det er ti år siden Gro og Anja Hammerseng-Edin møttes på håndballbanen under en landslagssamling - et møte som fikk stor oppmerksomhet fort.

– Jeg husker jeg leste på tv-skjermen at jeg hadde funnet den store kjærligheten i Anja Edin, sier Gro til God morgen Norge, og fortsetter:

– Det var skikkelig ubehagelig for vi var jo ikke der i det hele tatt. Så fikk jeg melding av mamma som lurte på om jeg hadde glemt å fortelle noe.

Som kaptein på landslaget var Gro Hammerseng allerede et kjent navn og hun var vant til oppmerksomhet, mens Anja var et mer ubeskrevet blad.

– Helt grusomt

– Du hadde jo ikke opplevd det før og syntes det var helt grusomt, sier Gro og titter bort på kona.

– Det tvang oss jo til å ta noen skikkelig kleine samtaler jeg overhodet ikke var klar for: «Hva er VI egentlig?». Jeg visste jo at Gro var en helt fantastisk person som jeg hadde lyst til å bli kjent med, men jeg var overhodet ikke klar for å ta den «ja, skal vi definere oss»-samtalen, ler Anja.

Til slutt måtte Gro spørre rett ut om Anja ville bli kjærester.

– Jeg husker at vi var på et fly og det var egentlig Karoline Dyhre Breivang som presset det gjennom: «Er dere egentlig kjærester, eller?», forteller Gro.

– Jeg ble skikkelig barnslig og sa: «Du får spørre meg, da». På den skikkelig gamle barneskolemåten, ler Anja.

Forskjellig foreldrestil

Ti år senere er de gift og har to barn - Mio på åtte år og Leo på to år. Nå diskuterer de hvordan de definerer seg selv som foreldre, særlig etter at sønnen Mio har begynt å spille fotball og de har blitt «tribuneforeldre».

– Det er vel ikke noe tvil om at Anja er den mest pedagogiske av oss to. Jeg får noen blikk av deg noen ganger, sier Gro.

– Hun er så konkurransemenneske vet du, skyter Anja inn.

– Hun kan for eksempel bli veldig forstyrret av at barna spiller med kjegler i stedet for mål, for det syntes hun var veldig kjedelig selv. Så da lar hun det ta veldig mye plass fra tribunen, erter hun.

– Ekstremt takknemlig

Gro forteller at de i utgangspunktet er som alle andre foreldre, som prøver og feiler og gjør så godt de kan. Likevel har det vært noen hendelser gjennom årene, hvor barna ikke har gjort som de ikke har tenkt.

– Man vil jo gjerne at andre skal tenke at man har gjort en god oppdragerjobb. Så må jeg deale med at det er ikke meg det handler om, men om hvordan sønnen vår har det først og fremst.

– Er dere veldig forskjellige foreldretyper?

– Ja!, kommer det kontant fra begge, før Anja fortsetter:

– Men Gro er ekstremt god på det mellommennesklige og det å få lov til å være mamma sammen med Gro og se hvordan hun takler oppturene og nedturene til barna våre, det er noe jeg lærer masse av og det er jeg ekstremt takknemlig for.

– I like måte, svarer Gro kjapt.

– Hun er tålmodig og pedagogisk og jeg skyter kanskje noen ganger fra hofta og er temperamentsfull, men jeg tror vi er et veldig bra team da, avslutter hun.