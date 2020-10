Politiet ble tilkalt da avlingen til Thorbjørn skulle avlives – frykter smitteutbrudd i Norge

I Danmark er det full alarm etter at det er bekreftet smitte på 128 minkfarmer. Mattilsynet i Norge har forbereder seg på et lignende scenario i Norge.

Fredag 9. oktober troppet myndighetene opp utenfor gjerdet til Thorbjørn Jepesens minkfarm i Gjøl i Danmark. Minken hadde blitt smittet av korona og skulle derfor avlives.

Noe som har blitt tilnærmet normal prosedyre i Danmark den siste tiden, skulle vise seg å bli langt vanskeligere denne fredagen. Jepsen var nemlig totalt imot at minken skulle avlives og han nektet derfor myndighetene adgang til gården.

– Jeg synes det er helt grotesk og derfor vil jeg ikke slippe dem inn, sa han til danske TV 2.

Fødevarestyrelsen, som er det danske Mattilsynet, avbrøt Jepsen da han stod midt i morgenmatingen.

– De sa at de hadde kommet for å avlive minken min. Det sa jeg nei til. Da de sa at de kom til å be politiet om hjelp for å komme inn på farmen, så svarte jeg at det måtte de gjerne gjøre, sa Jepsen.

KLATRET: Torbjørn Jepsen nektet Fødevarestyrelsen adgang til gården. Politiet måtte tilkalles og stigen måtte frem. Foto: Henning Bagger / Ritzau Scanpix

Tilkalte politiet

Senere den ettermiddag kom Fødevarestyrelsen tilbake på gården med politiet. Da tvang de seg inn på eiendommen til Jepsen ved å klatre over gjerdet og åpne låsen innenifra.

Mens Fødevarestyrelsen gjorde seg klare til å avlive minken, trakk Jepsen seg tilbake. Han har vært minkavler siden 1987 og fortalte at han var dypt fortvilet over situasjonen.

– Det her berører meg dypt. Jeg har vært lei meg hele dagen. Jeg har ikke oversikt over hvordan situasjonen min bli fremover. Sånn det ser ut nå får jeg bare 20 prosent i kompensasjon, sa han til danske TV 2.

Bønder som har fått bekreftet smitte på farmen vil bare motta 20 prosent av tapet i kompensasjon i Danmark. Farmer uten smitte mottar derimot full støtte, skriver TV 2.

Cirka 11.500 mink ble avlivet på gården den dagen.

Smitteutbrudd

Nesten to uker etter hendelsen på gården i Gjøl, har det blitt bekreftet smitte på totalt 128 minkfarmer i Danmark. Det utgjør cirka en tidel av alle farmene i landet, skriver TV 2.

40 avlinger er avlivet, mens 40 er i ferd med å bli avlivet.

– Vi må øke kapasiteten. Hastigheten skal opp, så smittespredningen i samfunnet stoppes, sier Hanne Larsen fra Fødevarestyrelsen på en pressekonferanse onsdag.

Ifølge TV 2 blir så mye som 100.000 mink avlivet om dagen.

I tillegg til at mink kan smitte mennesker, mener danske myndigheter at det er urovekkende at smitten kan føre til mutasjoner.

– Vi må fokusere på folks helse i forhold til smitte mellom mink og mennesker. Mulighet for mutasjoner gir også grunn til bekymring, sier Kaare Mølbak.

Den norske helsedirektøren, Bjørn Guldvog, er enig i at det er bekymringsfullt at mennesker og mink kan smitte hverandre med koronavirus.

AVLIVET: Store kontainere bruker for å frakte bort avlivet mink fra gårdene i Danmark. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix)

Kan endre virusets egenskaper

– Det er nå klart at koronasmitte går mellom mink og mennesker, først og fremst fra mennesker til mink, men vi har også sett enkelte tilfeller fra mink til mennesker, slo han fast på regjeringens koronapressekonferanse onsdag ettermiddag.

Får man koronasmitte på en minkfarm, må hele besetningen avlives.

I Danmark anslår Mattilsynet at rundt 1.3 millioner mink må avlives. Også i Nederland og Spania har det vært eksempler på koronasmitte på minkfarmer.

– Det er bekymringsfullt at mennesker og andre dyr kan samhandle rundt dette viruset. Det skaper større muligheter for endringer i virusets egenskaper, sa Guldvog.

MINKSMITTE: I Danmark er det utbredt smitte blant mink. Ifølge Mattilsynet har det ikke blitt bekreftet smitte på norske minkfarmer. Foto: Fanny Bu / TV 2

Forbereder seg på smitte

I Norge er i overkant av 40 minkfarmer registrert hos Mattilsynet. Det er foreløpig ingen mistanke om at mink på disse farmene er smittet med korona.

– Vi har ikke registrert tilfeller av smitte, og vi har heller ikke fått meldinger om mistenkelig symptomer som har ført at vi har gjennomført testing, sier Ole-Herman Tronerud, veterinær og seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet.

Sammen med Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet følger Mattilsynet situasjonen og faglige oppdateringer fra danske og nederlandske myndigheter.

– Vi er bekymret for at de som steller med dyrene eller eier dyrene kan få covid-19 og dermed overføre smitte til mink. Derfor understreker vi at det er viktig med godt smittevern blant de som jobber på farmene, sier Tronerud.

Helt siden det ble kjent at mink kan være mottakelig for smitte i vår, har Mattilsynet jobbet med å forberede seg på potensiell smitte i Norge.

– Det arbeidet danner et grunnlag vi kan bruke i forbindelse med vurderingen vi må gjøre om håndteringen dersom det blir bekreftet smitte blant norsk mink, sier han.