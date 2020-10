Dette blir det viktigste under nattens debatt

00 00 00 00

Den første debatten mellom president Donald Trump og hans motkandidat Joe Biden var preget av kaos og avbrytelser.

Natt til fredag møtes de igjen, til valgkampens siste debatt. I forkant har det blitt innført nye regler, og debattens moderator kan nå skru av mikrofonene til Biden og Trump dersom de prøver seg på avbrytelser.

– Første gang

For å hindre avbrytelser vil hver kandidat kun få to minutters mikrofontid under sine åpningsinnlegg i starten av hvert tema. Lyden blir derimot ikke skrudd av i den åpne debatten mellom Trump og Biden, men avbrytelser gir tapt taletid.

Det er første gang noensinne at mikrofoner skrus av under en presidentdebatt på denne måten, og det er usikkert hvordan det vil prege innleggene til de to.

Det er nå kun 12 dager igjen til valgdagen, og flere USA-kommentatorer TV 2 har snakket med, mener at begge kandidatene har flere viktige saker de må svare for under nattens debatt.

Dette blir viktig for Donald Trump:

* Økonomi

* Nasjonal sikkerhet

* Forsvare koronahåndteringen

* Utenrikspolitikk

* Presentere en fremtidsplan

* Hunter Biden-saken

– For Trump blir det viktig at han får snakke om økonomien. Han trenger å overbevise velgerne om at den økonomiske nedturen som kom i forbindelse med koronapandemien ikke var noe han kunne unngått, og at man nå er på vei oppover igjen, sier kommunikasjonsrådgiver og skribent hos AmerikanskPolitikk.no, Sigrid Rege Gårdsvoll til TV 2.

TV 2 Nyhetskanalen og TV2.no sin debattsending starter allerede klokken 22.00 torsdag kveld. Debatten ser du direkte fra klokken 03.00.

Kan tjene på regelendring

Der hvor presidenten selv er lite imponert over regelendringene før nattens debatt, mener flere at presidenten kan tjene på å la Joe Biden snakke uavbrutt.

Få lot seg imponere av Trumps aggressive tone under den første debatten, og det blir viktig for Trump å klare å holde seg i skinnet denne gang.

– Trump kan få en fordel om han får Biden ut på dypt vann og lar ham prate seg bort. Biden gjorde ingen stor debatt sist, men Trump ødela for seg selv. Men det er slik Trump er, og det ville overraske meg om han klarer å kontrollere seg selv denne gang, sier Svein Melby, seniorforsker ved Senter for transatlantiske studier ved Institutt for forsvarsstudier.

– Mulighet til å vinne

Koronahåndteringen vil også bli et spørsmål under nattens debatt. Rege Gårdsvoll mener Trump er avhengig av å styre samtalen mest mulig bort fra de tingene som går på helseaspektene ved korona.

– Han kommer til å sikte seg inn på de økonomiske konsekvensene, og hvor bra Amerika har klart det. Trump kommer til å fokusere på at det snart kommer en vaksine, og at Joe Biden bare vil stenge ned landet. På den måten har han mulighet til å vinne denne diskusjonen, sier hun.

Seniorforsker Hilmar Mjelde ved NORCE forskningssenter sier til TV 2 at det viktigste ikke nødvendigvis er temaene.

– Temaene er ganske uttømte. Det viktigste er å skape et «soundbite»-øyeblikk som treffer en nerve og går viralt, fordi folkets vurdering formes gjerne over de neste dagene, sier forskeren.

AVBRYTELSER: Den første debatten var preget av stadige avbrytelser fra de to kandidatene. Foto: Brian Snyder

Tirsdag ble Trump intervjuet av Fox & Friends, hvor presidenten hevdet at valget mellom ham og Joe Biden var et valg mellom «den amerikanske drømmen og et sosialistisk uføre». Mjelde mener det er nettopp slike øyeblikk presidenten bør jakte under nattens debatt.

– Jeg skjønner ikke hvorfor han bare ikke sier det non-stop de neste 12 dagene! Det er akkurat en sånn one-liner han trenger, uten at jeg går god for innholdet i den påstanden, sier Mjelde.

Slipper ikke unna

Til tross for at Donald Trump tidligere denne uken har uttalt at folk er «lei» av å høre om koronapandemien, tror ikke Mjelde at presidenten kommer seg unna dette under nattens debatt.

– Presidentembetet ble innført i 1789 for å håndtere kriser som dette. Folket forventer et nasjonalt lederskap som de simpelthen ikke har fått av Trump. Abraham Lincoln eller Franklin Roosevelt ville aldri ha overlatt pandemien til delstatene, slik Trump har gjort, sier Mjelde.

Melby sier seg enig, og påpeker at koronapandemien påvirker såpass mange amerikanere at det er utenkelig at den ikke blir sentral også natt til fredag.

– Han kommer ikke unna å snakke om pandemien, den står sentralt i de fleste amerikaneres liv. Men han vil vel helst rette fokus vekk fra det, ettersom det er et relativt ømt punkt, sier Melby.

Forventer Hunter-angrep

Et av temaene Trump forventes å rette fokus mot, er rivalens sønn Hunter Biden og hans forretningsvirksomhet i Ukraina.

– Trumps strategi er å holde velgerne sine sinte og engasjerte. Da funker det å piske opp hatet mot Biden, sier Mjelde.

Melby er enig i at saken engasjerer Trumps kjernevelgere, men at amerikanerne flest har andre ting å bry seg om.

– Det er ikke mye å vinne på den saken rent politisk, men det virker som han har gått tom for politiske saker. Jeg tror en bedre strategi er å få frem en kontrast mellom seg selv og Biden i spørsmål om økonomi og skatt, heller enn å dra frem disse personlige sakene, mener forskeren.

Må se fremover

Angrepene mot Hunter Biden har mye til felles med Trumps angrep på Hillary Clinton i 2016. For fire år siden var dette en effektiv strategi for den daværende utfordreren, men mye har endret seg siden den gang.

Ekspertene mener Trump må presentere velgerne en plan for fremtiden, heller enn å se tilbake på gamle bragder.

– Trump driver valgkamp som om det var 2016. Men nå er han sittende president som skal forsvare sine politiske resultater, sier Mjelde.

Trumps angrep mot Hillary Clinton var effektive i 2016. Fire år senere må presidenten tenke annerledes, mener ekspertene. Foto: Evan Vucci/AP Photo

Han mener presidenten ikke har taklet denne omstillingen under årets valgkamp, og får støtte fra Melby.

– Nå har Trump vært president i fire år og velgerne vet hva de kan forvente. Det er ikke så lett for en sittende president å fremstå som en utfordrer, det faller på sin egen urimelighet, sier Melby.

Må holde fokus

Forsker Mjelde mener Trump kan lykkes med å provosere Biden, spesielt om demokraten presses på spørsmål om sønnen Hunters forretninger i Ukraina. I så fall vil han ha nok av ammunisjon til å slå tilbake mot presidenten og hans familie.

– Biden har kort lunte, og han lot seg vippe av pinnen i første debatten. Hunter Bidens aktiviteter ser ikke pent ut, men Don Jr. eller Ivanka er jo ikke akkurat entreprenør-bautaer selv, slår Mjelde fast.

Dette blir viktig for Joe Biden:

* Angripe Trumps koronahåndtering

* Stifte Trump til raseopptøyene i sommer

* Internasjonalt samarbeid

* Forene et splittet USA

* Høyesterett og helsereform

Rege Gårdsvoll i AmerikanskPolitikk.no tror Bidens store utfordring blir å klare å holde seg til tema.

– Han må også stå i mot det som måtte komme av avbrytelser fra Trump. Vi vet at Biden forbereder seg nøye, så på den politiske siden skal han være godt forberedt, sier hun.

Også Mjelde mener Biden har blitt mer fokusert inn mot valginnspurten. Mens Trump har stemplet sin demokratiske utfordrer som en «tabbemaskin», tviler Mjelde på at Biden vil rote seg vekk i det siste møtet med presidenten.

– Biden har blitt mer varm i trøyen og begått færre tabber. Det er typisk at presidentkandidater blir bedre på slutten. Så jeg tror ikke det, selv om Biden har en tendens til å skravle seg bort, sier Mjelde.

– Må gå ut mot Trump

Av saker tror Rege Gårdsvoll at Biden blant annet må fokusere på å angripe Trumps koronahåndtering.

VIKTIG: USA-kommentator tror det blir viktig for Biden å angripe Trumps koronahåndtering. Foto: Chip Somodevilla

– Han må også stifte Trump så godt han kan til de raserealaterte opptøyene i sommer, og si at han har gjort det verre. Biden må også fokusere på internasjonalt samarbeid, og gå ut mot Trump for at han har trukket USA for mye ut, sier hun.

Mens Trump sin oppskrift har vært å dra fra folkemøte til folkemøte, har det vært stille fra Biden den siste tiden. Seniorforsker Mjelde mener strategien er dristig.

– Clintons selvtilfredse team stolte på meningsmålingene og datamodellene sine i 2016, og jeg syns Bidens strategi ligner, sier han.

Et forent USA

Der hvor Trump fremstiller valget som en kamp mellom den amerikanske drømmen og et sosialistisk uføre, har Biden fokusert på viktigheten av å samle et svært splittet USA. Det gjør demokraten lurt i å fortsette med, mener Melby.

Demonstrasjoner, uro og splittelse har preget USA de siste månedene. Melby mener Biden må presentere en plan for å forene USA. Foto: Jim Urquhart/REUTERS

– I motsetning til den støyfulle splitt og hersk-taktikken Trump har representert, spiller han på at folk er lei av all splittelsen og støyen. Jeg vil tippe han forsøker å formidle dette gjennom å snakke om folks hverdagsproblemer, økonomien, pandemien og helseforsikringsproblematikk som står sentralt hos mange, sier forskeren.

Dersom Amy Coney Barrett nomineres til høyesterett, kan amerikanernes helseforsikringer henge i en tynn tråd. Foto: Erin Schaff/Getty Images

Samtidig som koronapandemien herjer USA, står mange amerikanere i fare for å miste helseforsikringen sin dersom høyesterett velger å oppheve Obamas helsereform. Melby mener det er viktig at Biden utfordrer Trump på dette.

– Høyesterett skal ta opp en viktig del av helsereformen etter valget. Sammensetningen av høyesterett og nominasjonen av Trumps høyesterettsdommer Amy Coney Barret vil kunne ha direkte påvirkning på amerikanernes helseforsikring. Her tror jeg Biden har mye rom for å nå frem til amerikanerne, sier Melby.

Usikker på effekten

Debatten holdes kun 12 dager før valget, og allerede har rekordmange amerikanere forhåndsstemt. En svært høy andel amerikanere har bestemt seg for hvem de vil stemme på, noe som gjør at ekspertene tviler på hvor mye nattens debatt faktisk vil ha å si.

– Nå stemmer folk for fullt hver dag som går. Det er veldig sjelden at disse debattene har noe særlig betydning, flere har vunnet presidentvalget etter å ha tapt stort sett hver eneste debatt de har vært med i, mener Melby.

Utfordrer Ronald Reagan slo den demokratiske presidenten i Jimmy Carter under den siste debatten i 1980. Kort tid senere vant han også valget. Foto: The Ronald Reagan Presidential/REUTERS

Han får motstand fra Mjelde, som understreker at debatter kan avgjøre valg:

– Reagan sikret seieren i den sene og eneste debatten i 1980, kort tid før valget. I tette race kan debatten ha en effekt, slår forskeren fast.