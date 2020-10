Røykutvikling i hus - politiet fant bevisstløs person

Klokka 12.49 skrev politiet at nødetatene var på plass ved et hus i Hurdal, i forbindelse med at det hadde oppstått røyk i boligen.

– Det var kraftig røykutvikling da brannvesenet kom til adressen, men om det har vært åpne flammer der, det vet vi ikke, sier operasjonsleder Atle Vesttorp.

Politiet vet ikke noe om hvordan brannen brøt ut.

Klokka 14.20 skriver politiet at røykdykkerne har funnet en bevisstløs person inne i boligen.

Senere onsdag kveld skriver politiet at det dreier seg om en mann i 40-årene. Mannen er alvorlig skadet og får intensivbehandling ved Ullevål sykehus.

Ifølge operasjonslederen er huset gjennomsøkt, og det har ikke blitt funnet flere personer i boligen.

Politiet gjennomfører nå undersøkelser på stedet.

– Så snart røyken har blitt luftet ut, vil kriminalteknikerne få jobbe på stedet. Slik vil vi få vite mer om hva som har skjedd.