Glenn og Henning hadde to prestisjetunge jobber – nå tjener de en tredjedel av lønna og er lykkeligere enn noen gang

Glenn Menkin (56) og Henning Hoff Wikborg (56) møttes for første gang på Forsvarets befalsskole i 1984. De ble gode kompiser, men med årene gikk de hvert til sitt.

Mens Glenn fortsatte sin karriere i Forsvaret, bestemte Henning seg for å bli advokat. Årsaken var at han tenkte dette var en fin plattform for å kunne utvikle seg på. Det hadde han rett i.

– Jeg ble først politiinspektør, også politiadvokat. Jeg var veldig glad i å gå i retten som aktor. I syv år jobbet jeg som dette, før jeg skiftet side og ble forsvarsadvokat, forteller Henning til God morgen Norge.

Han bygget opp sitt eget advokatfirma og i åtte nye år jobbet med noen av de største kriminalsakene i Norge.

Også kompisen Glenn har en imponerende karriere å vise til. Etter 14 år som yrkesoffiser i Forsvaret, bestemte han seg for å bli sivil.

– Jeg var personalsjef i Plan- og bygningsetaten og var med å utvikle byen. Etter hvert endte jeg opp i bank, hvor jeg var personaldirektør og senere rekrutteringsansvarlig i DNB. Der var jeg i nesten 18 år, forteller han.

PÅ BEFALSKOLEN: Henning Hoff Wikborg og Glenn Menkin møttes for første gang på Befalskolen i 1984. Glenn holder skiltet, mens Henning er i tredje rekke bakfra. Foto: Privat

Skiftet beite

Henning elsket jobbet sin som advokat, men innså etter hvert at han ikke var på riktig hylle. I 2008 tok han grep.

– Jeg merket at det var noe i livet som manglet. Det å brenne for noe, det betydde veldig mye for meg og jeg begynte å søke etter andre ting.

Han begynte å snuse på Røde Kors, som alltid hadde fascinert han. Den Norske Turistforening hadde han også god kjennskap til. Da jobben som daglig leder i DNT Oslo og Omegn ble ledig, var han raskt på ballen.

FRA DRESS TIL TURKLÆR: I 2008 sluttet Henning Hoff Wikborg i jobben som advokat, og startet som daglig leder i DNT Oslo og Omegn. Foto: Privat

– Jeg havnet der, for jeg savnet å skape ting og gjøre noe for andre. I DNT kan jeg etterlate meg ting som jeg har skapt sammen med alle de flotte menneskene som jeg jobber med, og jeg kan være stolt av noe som gleder mange.

Glenn hadde også vært inne på samme tanke som Henning.

– Jeg følte at jeg hadde oppnådd det jeg kunne. Jeg var en Norgesmester i det jeg holdt på med, og det hadde ikke gitt mening for meg å gjøre den samme jobben, bare et annet sted.

Noen år før han tok valg om å slutte i DNB, begynte han å tenke over hva han hadde lyst til å gjøre og hva han synes er meningsfullt. Fra før var han frivillig i DNT og Røde Kors.

– Da var den store drømmen å være guide på Svalbard. Det var ikke kona helt lysten på, så gikk jeg over til den lille drømmen, som var turleder i DNT. Når Henning hadde en ledig jobb som leder for aktivitetsavdelingen tenkte jeg; «Nå skal jeg prøve å overtale han om at det er ikke bare Barcode og dress jeg står for, men at jeg kunne passe den jobben».

Etter mange år uten kontakt, sendte Glenn kompisen en melding. En kaffekopp ble tatt og Glenn startet i drømmejobben i februar 2019.

Store endringer

Både Glenn og Henning hadde høye lønninger i sine forrige jobber. Henning forklarer at tidligere var han en typisk advokat, som tjente bra med penger, der mye ble målt i kroner og øre. Da han startet i DNT fikk han en tredjedel av lønna.

– Da måtte jeg selge Land Roveren og kjøpe meg en Skoda, sier han latterfullt.

TURGUIDE: I dag er Glenn Menkin leder for aktivitetsavdelingen i DNT Oslo og Omegn. Foto: Privat

Glenn på sin side kvittet seg med bilen, kuttet ned på utenlandsturene og leverte dressene til Fretex. De begge er enige om at det å gå ned i lønn ikke handler om pengene i seg selv, men forbruket du har.

– Ta ned forbruket, vær litt mer jordnær og lev på en litt annen måte. Da klarer man det aller meste. Det er klart at det er lett å være kjekk på dette når man har en fast lønn, men det er en forutsetning at du bringer deg over til noe som har en inntekt. Men du kan leve på mye mindre dersom man venner seg til det, sier Henning.

– Det blir ofte en livsstil inflasjon, at jo mer du tjener, jo mer forbruker du. Til slutt blir du avhengig av å tjene så mye. Den fella er veldig fort gjort å komme i. Så det jeg anbefaler folk er å tenke over hvor mye penger du trenger for å ha et godt liv.

Blir applaudert

Både Glenn og Henning har fått bare positive tilbakemeldinger og heiarop etter at de tok grep og skiftet karriere.

I tillegg opplever de at mange er misunnelige på at de klarte å løsrive seg fra det trygge, da mange sitter inne med en lignende drøm.

– Jeg synes det er veldig ergerlig å høre folk som egentlig ikke har det bra på jobb og som ikke gjør noe med det. Jeg har møtt mange via jobben som snakker om dette, og det er så synd at folk skal bare holde ut i mange år til, sier Glenn og fortsetter:

– Det er mange som beundrer mitt valg, for de tør ikke selv. Man må være litt realistisk, men det er mange som kan få en bedre hverdag ved å ta grep. Livet er for kort til å ha det sånn. Start med den lille drømmen, og kanskje den blir en store drømmen etter hvert.