Anklager Hagen-motstandere for drittkasting

– Enkelte tilhengere av motkandidaten prater ned andre kandidater, og det synes jeg ikke er måten man skal drive på. Da blir jeg litt småsur, og gir klar beskjed om at jeg støtter ikke folk som prater dritt om andre kandidater, sier Ørsal Johansen til TV 2.

Han tar ikke gjenvalg på Stortinget etter snart 12 år som representant for Oppland Frp, og håper Hagen blir valgt som ny toppkandidat på nominasjonsmøtet til helgen.

– Carl er en dyktig politiker, og har vært det i mange år. Han er suveren i norsk politikk. Jeg tror fortsatt Carl har mye å bidra med med den erfaringen han har, sier partifellen.

– Snakket ikke vondt om andre

Lillehammer Frp har derimot fremmet sin egen fylkes- og kommunepolitiker, Wenche Haug Almestrand, som motkandidat til Hagen.

Johansen sier det var kamp om toppen i forrige nominasjonsrunde, også, men sier det er èn stor forskjell:

– Verken jeg, den andre kandidaten eller noen av våre støttespillere pratet dritt og vondt om noen av de andre. Det er sånn det skal være. Slik som enkelte har holdt på nå, det er ikke slik det skal foregå.

Ørsal Johansen vil ikke komme med konkrete eksempler på drittkasting i nominasjonen, men viser til Facebook-sidene til Frp-medlemmer i Oppland.

Ført opp mot sin vilje

Lillehammer Frp har kommet med en rekke forslag til endringer på nominasjonskomiteens liste. Ifølge Ørsal Johansen er flere plassert på listen uten å ha blitt forespurt først.

– Det er greit å ha alternativer, men det første du bør gjøre er å spørre de først om de vil stå der. Det synes jeg er lurt. Jeg vet det står folk på den lista som absolutt ikke vil stå der de er blitt satt opp.

– De har kastet inn en haug med navn, og vil ha votering nedover, og det skal de få, men som sagt, det er lurt å spørre, sier han.

Hagen har de siste ukene reist rundt på besøk i Oppland, for å sette seg inn i hva som skjer, og drive valgkamp for seg selv.

– Han er en kjent person og interessert i å sette seg inn i det som skjer i Oppland, og hva som er bra og hva som er utfordringene. Den jobben har han startet allerede, og jeg tror han kommer til å fortsette med det om han skulle bli valgt inn.

– Hvilke forventinger har du til nominasjonsmøtet?

–Jeg håper det blir et ordentlig ryddig og fint møte, og at det ikke blir masse surr. Så får vi ta de voteringene som kommer, uansett hvor mange kandidater det er på hver plass, men jeg håper det blir et ryddig og ordentlig møte. Så får den som vinner ta den seieren til seg, og så får ingen være sure, og ingen hovere, sier Ørsal Johansen.

Lederen i Lillehammer Frp kjenner seg ikke igjen i kritikken fra stortingsrepresentant Ørsal Johansen. Arne Egil Marsteintredet sier til TV 2 at han ikke har sett noe tegn til urent spill i nominasjonskampen.

- Det har vært noen kommentarer på Facebook om at Hagen er gått ut på dato, at han er for gammel, men dette er ikke skitkasting. Og Carl Ivar, som er kjent for klar tale, tåler dette godt. Vårt anliggende med å foreslå Wenche Almestrand på toppen av stortingslista er rett og slett at vi vil ha en fra Oppland, en som vil jobbe for Innlandet, sier Marsteintredet.

- Har dere foreslått folk som ikke har takka ja?

- Nei, det kjenner jeg ikke til. Alle skal være forespurt, sier lederen for Lillehammer Frp.

Carl I Hagen sier til TV 2 at han ikke har opplevd noe skitkasting.

- Om jeg har gått ut på dato får nominasjonsmøtet avgjøre. Jeg tåler mye kjeft. Nå har jeg stilt meg til rådighet for Oppland og vil ydmykt følge resultatet av denne nominasjonskampen. Jeg er ivrig tilhenger av slagordet "tap og vinn med samme sinn", sier Hagen.

Patriotisk fyrtårn

Oppland Frp og og Hedmark Frp har egen lister til stortingsvalget, men er ellers slått sammen til Innlandet Frp. Det er det eneste fylkeslaget i partiet som har støttet resolusjonen fra Oslo Frp om at Norge skal være et patriotisk fyrtårn i verden.

Denne resolusjonen ble stemt ned på Frps landsstyremøte i februar. Hagen er blant de som støttet resolusjonen om å verne om nasjonalstaten og alltid sette Norge først.

– Det Carl sier veldig klart, er at han jobber for Frp, for det programmet Fremskrittspartiet til enhver tid har og han kommer til å være tro mot alle de beslutninger som fattes i gruppemøte på Stortinget, og da er jeg fornøyd, avslutter Ørsal Johansen.

Nominasjonsmøtet i Oppland Frp avholdes på Lillehammer søndag 25 oktober.