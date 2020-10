Norge er enig med Storbritannia om en overgangsavtale

Norge har sittet i forhandlinger med Storbritannia for å få på plass en frihandelsavtale innen 31. desember i år.

Forhandlingene er på overtid, og man er nå enige om en overgangsavtale.

Ifølge Nationen skal den midlertidige avtalen bidra til at Norge unngår ny toll på industrivarer når overgangsperioden utløper midnatt 31. desember og Storbritannia forlater det indre markedet i EU.

– Dette er viktig for å sørge for at varehandelen mellom oss og Storbritannia kan fortsette fra 1. januar på samme vilkår som i dag. Med dette ivaretar vi våre interesser med en «broløsning» mens vi forhandler videre med fullt tempo for å få en frihandelsavtale på plass så raskt som mulig, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

