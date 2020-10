Klæbo skeptisk til regelendring. Får ingen støtte fra landslagstreneren

I fjor fikk Johannes Høsflot Klæbo juling av Alexander Bolsjunov i både Tour de Ski og verdenscupen sammenlagt. I år kan Klæbo ende opp med å være avhengig av lagkameratene for å ta tilbake tronen. Nå deles det nemlig ut verdenscuppoeng i stafettene.

En seier vil gi hver av utøverne på laget 25 poeng, mens utøverne på lagene bak får 20, 15, 12 poeng og så videre. Poengene som gis i vanlig stafett teller i verdenscupen totalt og i distansecupen, mens poengene i teamsprint teller totalt og i sprintcupen.

Med maks klaff kan det betyr 100 poeng for Klæbo, men trønderen er ikke spesielt begeistret for endringene i regelverket.

– Jeg synes det er fint at FIS prøver på noe nytt, men jeg er i tvil om dette er det beste. Tenk om det kommer en ny Dario Cologna som ikke har et stafettlag, sier Klæbo til TV 2.

– Kan oppleves urettferdig

Flere andre utøvere på elitelaget deler Klæbos syn. Sportslig sett er det ikke tvil om at stafettpoengene vil gagne store nasjoner som Norge, Russland og Sverige.

– Det var en beslutning som kom litt brått på for min del. Jeg hadde ikke fått med meg at det var så mye diskusjon rundt det. Jeg tenker at verdenscupen i hovedsak er en individuell konkurranse. Veien til en verdenscuptriumf blir enda tøffere for de løperne som ikke har lag til å kjempe i en stafett, og det kan kanskje oppleves urettferdig. Jeg er usikker på om det er riktig vei å gå. FIS kunne sett på andre muligheter for å lokke med seg de beste på stafett, sier Simen Hegstad Krüger.

Sjur Røthe er også skeptisk til nyvinningen.

– Det er helt greit at de prøver seg på det. Jeg gikk hardt ut i fjor og meldte at jeg ikke hadde tro på fellesstart på siste dag i Tour de Ski. Jeg synes ikke det var en braksuksess, men det gikk helt greit. Jeg forstår at de vil ha de beste skiløperne på start i hvert løp, men jeg er mer usikker på om dette er måten å gjøre det på. Satt på spissen: Jeg synes det er rart hvis Pål Golberg taper verdenscupen sammenlagt fordi Bolsjunov gikk stafett og ikke han, sier Røthe.

– Et godt tiltak

De norske herreløperne får ingen sympati og støtte fra landslagstrener Eirik Myhr Nossum.

– Jeg synes det er et godt tiltak. De siste årene er stafett blitt mer en mesterskapsøvelse enn verdenscupøvelse. For meg personlig er stafett noe av det gjeveste som er. Samtidig har jeg stått i bresjen for å spare utøvere på stafett de siste årene. Mange av de største stjernene har et tøft rennprogram, og da har jeg vært med på å nedprioritere stafetter litt. Skal man holde på en slik øvelse, er dette potensielt et tiltak som kan hjelpe, mener Nossum.

Langrennssjef Espen Bjervig understreker at det slett ikke er de store nasjonene som har stått på barrikadene for regelendringen.

– Vi forholder oss til at det er kommet nye regler. Det er ikke noe som kommer etter ønske fra oss. Det kommer fra de små nasjonene i FIS som har andre finansieringsordninger enn oss. Der blir verdenscuppoeng honorert i form av økt økonomisk støtte, opplyser Bjervig.