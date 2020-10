For verdens super- og hyperbil-produsenter er det få ting som slår å kunne smykke seg med tittelen som «verdens raskeste».

I fjor satte Bugatti en helt spinnvill fartsrekord med Chiron Super Sport 300 +. Bilen nådde den magiske grensen på 300 mph – som tilsvarer 482,8 km/t.

Ifølge Guinness World Records er rekorden imidlertid ikke offisiell, da toppfarten på bilen skal måles i begge retninger på en strekning. Det var ikke tilfellet hos Bugatti.

Derfor er det den svenske superbilprodusenten Koenigsegg, som frem til nylig har stått øverst på listen over verdens raskeste biler. Den offisielle rekorden på 447 km/t ble satt i 2017 med Agera RS.

Nå senker Bugatti toppfarten

Tuatara ble vist første gang våren 2012. Nå er bilen finpusset og god for 1.775 hk.

532,93 km/t!

Nå er derimot svenskens fartsrekord slått med virkelig god margin.

Verdens raskeste bil har ingen elektrifisert drivlinje. Her er det "ren" bensinmotor på åtte synlindre som gjelder.

Det er amerikanske SSC med superbilen Tuatara, som eier den nye rekorden. Bilen knuser virkelig all motstand med en toppfart på uvirkelige 532,93 km/t.

Rekorden ble gjennomført i Nevada, USA, på samme veistrekning (State Route 160) som Koenigsegg benyttet i 2017.

Selv om Tuatara klarte 532 km/t på sitt raskeste, er den offisielle rekorden 508,9 km/t – da dette var maksimal toppfart i snitt over en mile (1609 meter) – i begge retninger.

Over 500 km/t i en bil er helt på grensen til umenneskelig fort.

1.775 hk

Bak rattet i Tuatara satt racerfører Oliver Webb, med bakgrunn fra både formelracing og Le Mans.

Det er Oliver Webb som kjørte inn til ny verdensrekord.

Til bilnettstedet Jalopnik, forteller Webb at han tok det «rolig» under rekordforsøket og at han akselererte langsomt frem til de tre siste kilometerne av strekningen.

– Jeg hadde rundt 50 prosent gasspådrag til rundt 200 mph. Så dro jeg skikkelig på, sier han, og legger til at bilen hadde enda mer fart å by på – men ble stoppet av vinden.

Likevel ble altså toppfarten målt til historiske 532,93 km/t.

SSC Tuatara er utstyrt med en illsint V8-motor på 5,9 liter. Når den mates med E85-bensin yter motoren brutale 1.775 hk. På vanlig 95 oktan må man nøye seg med 1.350 hk.

