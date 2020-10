Trump ber justisministeren starte etterforskning av Biden

Nyhetsbyrået AP skriver at det er første gang Trump rett ut ber Barr om å igangsette en etterforskning av Biden og sønnen.

Presidenten har flere ganger delt en artikkel fra New York Post, som omtaler et angivelig møte med Joe Biden sønnen Hunter hadde fikset for en ansatt i det ukrainske gasselskapet Burisma.

– Vi må få justisministeren til å handle. Han må handle, og han må gjøre det fort. Han må sette noen på saken. Dette er alvorlig korrupsjon og må bli kjent før valget, sier Trump i et intervju med Fox & Friends.