Kjede advarer om SMS: – Ikke bit på!

Onsdag ettermiddag skriver elektronikkjeden Elkjøp i en pressemelding at en ny SMS-svindel florerer i stort omfang.

Elektronikkjeden har en klar oppfordring til dem som mottar en SMS som tilsynelatende er fra dem:

Advarer

– Ikke bit på!

Om du har fått, eller mottar, en sms der det står at du har vunnet en Elkjøp-konkurranse ber kjeden deg om å slette den.

– Det kommer stadig nye og mer kreative løsninger, som gjør at det ikke alltid er like enkelt å se forskjell på hva som er reelt og hva som er svindel, uttaler Madeleine Schøyen Bergly, kommunikasjonssjef i Elkjøp Norge.

– Kommer ikke fra oss

Ifølge elektronikkjeden er utenlandske nummer, skrivefeil og lenker til andre nettsider enn det aktører hevder å representere ting du bør være bevisst på.

– Dersom man blir sendt til en annen nettside, blir bedt om å oppgi kredittkortnummer for å vinne en premie, kan kundene våre med trygghet vite at dette ikke kommer fra oss. Vi råder alle til å være oppmerksomme, slette sms-er og e-poster som ser mistenkelige ut. Skulle man være så uheldig at man har registrert kontaktopplysninger på en side man senere ser ikke er oss, råder vi til å kontakte banken og sperre sin konto med en gang, opplyser kommunikasjonssjefen i pressemeldingen.