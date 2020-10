Det har definitivt stormet rundt landslagssjef Lars Lagerbäck de siste ukene.

– Jeg hadde fjernet ham

Nå mener TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen at det ikke lenger er noen tvil: Han mener de siste ukene har vist at feil mann er norsk landslagssjef.

– Jeg hadde fjernet han som landslagssjef, det hadde jeg gjort. Han er ikke det beste alternativet vi har nå, sier Jesper Mathisen.

TV 2s fotballekspert har fulgt norsk landslagsfotball på tett hold de siste årene. Han mener svensken ikke har vært i nærheten av å få ut potensialet til det norske landslaget.

– Hovedårsaken til at jeg mener han er feil mann, er jo at han feiler på den store eksamenen sin. Jeg ser at mange melder at Serbia var klare favoritter, men det er jeg ikke enig i. Jeg mener den planen som ble lagt før og under den kampen feilet totalt. Vi hadde griseflaks som i det hele tatt fikk ekstraomganger i den kampen. Det må Lagerbäck bli målt på, sier Jesper Mathisen.

Etter Serbia-tapet var Lars Lagerbäck tydelig på at han ikke ville stå i veien dersom Norges Fotballforbund ønsket å skille lag. Samtidig var president Terje Svendsen krystallklar på at det ikke var aktuelt.

– Det (Lagerbäcks posisjon) er ikke noe tema. Det er det ikke. Det er ikke noe tema som vi diskuterer, uttalte Svendsen.

Onsdag var verken Lagerbäck eller Svendsen tilgjengelig for en kommentar.

– Spillerne er ikke imponert

Selv om Jesper Mathisen i all hovedsak mener det er kampene som har vist at Lagerbäck ikke er rett mann for Norge, så mener han samtidig bråket som har oppstått denne uka har forsterket inntrykket av at Lagerbäck ikke er rett mann for Norge.

Mathisen mener det har blitt tydeligere og tydeligere at svensken ikke har den stjernen han trenger internt i landslagstroppen.

– Det skinner jo gjennom at spillerne ikke er kjempeimponerte over Lars Lagerbäck heller. Spesielt ikke over den planen som ble lagt mot Serbia, sier Mathisen.

Nylig avslørte VG at det i etterkant av Serbia-kampen endte i en høylytt diskusjon mellom spesielt Alexander Sørloth og trenerne Lars Lagerbäck og Per Joar Hansen. TV 2 vet at flere spillere har vært frustrert og irritert over inngangen Norge hadde til kampen.

– Hvordan har bråket som har kommet fram påvirket ditt syn på at han ikke er rett mann for Norge?

– Jeg tenker jo i utgangspunktet at det bare er sunt med uenigheter og krangler, men samtidig forteller reaksjonen fra Lars Lagerbäck meg om en presset trener. Jeg må understreke at det for all del kan ha vært Alexander Sørloth som var usaklig og tok feil først, men når Lars Lagerbäck reagerer som han gjør, så blir det for meg veldig barnslig. Når du først ber om en skikkelig evaluering, så må du ha takhøyde nok til å respektere alle innspill med respekt, mener Mathisen.

Mener Lagerbäck har feilet flere ganger

71 år gamle Lars Lagerbäck ble ansatt som norsk landslagssjef i februar 2017. I desember i fjor ble avtalen hans forlenget slik at han nå har kontrakt ut en eventuell VM-deltakelse i 2022.

– Mange drar fram at Norge har klatret på FIFA-rankingen under Lagerbäck, men da mener jeg at man må se på hvorfor vi har gjort det. Det er kun fordi vi har slått lag som er dårligere enn oss. Vi har fortsatt ikke slått lag som er bedre enn oss, sier Jesper Mathisen.

– Er det kampgjennomføringen som er ditt største ankepunkt?

– Det handler om mangel på grep fra benken. Det er så mye å ta tak i både offensivt og defensivt. Mot Serbia så ble jo det nærmest satt rekord i innlegg fra Serbias høyreside uten at noe ble gjort. Norge så rett og slett dårlig forberedt ut. Og når du feiler så brutalt i den store testen, så må du bli målt på det og ikke kamper som ikke betyr noe, sier Mathisen.

– Men Serbia-kampen er jo bare én enkeltkamp – burde han ikke få en sjanse til?

– I mine øyne er det ikke bare i den kampen han har feilet. Du har hjemmekampen mot Sverige, du har hjemmekampen mot Romania. Da falt vi sammen som et korthus. Den norske midtbanen ble pulverisert uten at det ble tatt grep. Videre har du den svake Østerrike-kampen før vi slo et svakt Nord-Irland. Så kan du si at joda, vi imponerte mot Romania, men hvilken motstand var det? Hvilken motivasjon hadde de, undrer Mathisen.

Han konkluderer med at Lars Lagerbäck i løpet sine år som norsk landslagssjef ikke har vært i nærheten av å få ut potensialet til Norge.

– Ikke engang det defensive, det Lagerbäck skal være så god på, har han fått til. Da tror jeg ikke han er rett mann for Norge. Når du i tillegg har karer som Braut Haaland, Martin Ødegaard og Sander Berge i det offensive spillet, og heller ikke får utnyttet det potensialet, så sier det meg at Lars Lagerbäck ikke er det beste alternativet til å lede Norge, sier Jesper Mathisen.

I alle tilfelle mener TV 2s fotballekspert at Norges Fotballforbund uansett må sjekke én mulighet.

– Jeg aner ikke om han har lyst, men jeg ville i alle fall gått all in på Ståle Solbakken nå, sier Jesper Mathisen.