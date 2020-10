Flere personer evakuert etter brann i leilighet i Oslo

En rekke personer er evakuert eter at det brøt ut brann i et leilighetskompleks på Alna i Oslo.

Nødetatene rykket ut til Lindebergåsen på Alna i Oslo like etter klokken 13 onsdag, etter melding om brann i en leilighet.

Politiet opplyser at det er sett flammer ut av et vindu i fjerde etasje.

– En god del personer er evakuert fra leilighetskomplekset. Vi har per nå ikke oversikt over hvor mange, men det er 30 personer som er registret med adresse bare i oppgangen hvor det brenner, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til TV 2.

Brannvesenet har startet slukking.

I mellomtiden har politiet samlet alle de evakuerte på en åpen plass.

– Ingen personer skal være savnet eller skadet i brannen, sier Stokkli.



Like før klokken 13.30 opplyser brannvesenet at brannen er slokket og at brannmannskapene kontrollerer brannstedet og lufter ut leiligheten.