Én av tre drapsiktede i Kristiansand er varetekstfengslet

En av de tre som er siktet for drapet på Sian-medlem Dan Eivind Lid i Kristiansand, blir varetektsfengslet i fire uker med brev og besøksforbud.

To av ukene blir i full isolasjon.

Den siktede samtykket til fengslingen.

Siktede nummer to blir fremstilt for fengsling onsdag ettermiddag, mens den tredje siktede fremstilles for fengsling torsdag formiddag.

Lid ble funnet drept i sin egen leilighet lørdag 3. oktober.

Tirsdag pågrepet og siktet politiet tre personer for drapet på Lid.

– Etterforskningen har ført til at tre personer er pågrepet. Én ble pågrepet i går, og to ble pågrepet i dag. Alle tre er siktet for drap eller medvirkning til drap, sa politiadvokat Morten Formo i Agder politidistrikt.

De tre pågrepne er i 30-, 40- og 50-årene.

De er alle kjent for politiet fra tidligere i varierende grad, og to er domfelt tidligere.