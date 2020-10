Butikksjef frykter de må stenge: – Folk er som før pandemien

Allerede bugner det av julevarer i butikkene. Det bør folk dra nytte av, mener kjøpesentre over hele landet som TV 2 har snakket med.

De mener folk allerede nå, to måneder før jul, bør starte med julegavehandlingen for å unngå at folk står tett i tett i butikker i desember.

Butikksjef Pernilla Källström i Kitch'n Torggata i Oslo frykter konsekvensene av brudd på smittevernreglene.

– Blir ansatte smittet, må vi stenge. Da må hele butikken i karantene. Det er litt krise om det skulle skje, sier hun til TV 2.

Ikke bare er det viktig å holde avstand til de ansatte, kunder må også holde avstand mellom hverandre, sier hun.

JUL: Ett av tiltakene som Kitch'n innfører, er at ansatte ikke kommer til å pakke inn gaver dersom det er kø. Foto: Karen Setten / TV 2

Kaos

Butikksjefen beskriver førjulstiden i butikken som «kaos».

– Det har tidligere år vært veldig mye folk dagtid og på ettermiddagene. Når det er flest folk, er det flere meter kø til kassen, sier Källström og fortsetter:

– Jeg er spent på hvordan det blir i år, om folk kommer til å være mer bevisst når de står i kø, at de klarer å holde avstand. Er de det, er det bra for både kundene og oss.

Dersom det blir som tidligere år, blir årets julehandel kaos inkludert koronasmitte.

Kitch'n-sjefen tror at folk kommer til å oppsøke butikker for å handle julegaver som før.

– Jeg tror folk kommer til å handle som før fordi mange ønsker å få julestemning, og det får mange i butikk. Det er ikke det samme som å sitte hjemme og handle på nett, selv om vi oppfordrer folk til å gjøre det, sier Källström.

– Tar på alt

Kitch'n-sjefen sier at i april, da de åpnet butikken igjen etter nedstengingen måneden før, var folk flinke og påpasselige med å holde avstand, blant annet.

Nå forteller hun om en annerledes hverdag.

– Folk er som før pandemien. De tar på alt. Jeg kan forstå det, men jeg ber folk å ikke ta på ting som de ikke skal kjøpe, sier Källström og fortsetter:

– Folk som går med munnbind på gata, tar det av seg når de kommer inn og skal prate.

– Jeg må også si til folk at de må holde avstand, fortsetter hun.

Butikksjefen påpeker at mange er også flinke til å følge smittevernreglene.

Hun sier at hun er litt bekymret for å bli smittet, men sier hun håper at både de og kundene unngår å bli det i hennes butikk ved at de tar de nødvendige tiltakene.

JULEHANDEL: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at han ennå ikke har tenkt på julehandling ennå. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Ikke ennå

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at han selv ikke har startet å handle inn til jul ennå, men sier at han kommer til å følge rådet om å handle på tidspunkt folk vanligvis ikke er i butikkene.

– Hva kan julehandlingen ha å si for smittesituasjonen i Norge?

– Det vet vi ikke enda, men det er uheldig om alle handler på den samme lørdagen midt på dagen i desember. Det kan bli veldig trangt om plassen og vanskelig å holde avstand, sier Nakstad til TV 2 og fortsetter:

– Vi har under hele pandemien sagt at det kan være lurt å handle på litt ulike tidspunkt på dagen, spre det utover og ikke nødvendigvis handle når alle andre skal handle.

Den assisterende helsedirektøren sier han håper den gode køkulturen nordmenn har fått i pandemien, hvor man holder en meters avstand, fortsetter også i tiden framover.

– Jeg forstår godt at man er bekymret blant butikkansatte hvor man eksponeres for mange hver dag. Det er viktig at vi som skal ut og handle, er friske når vi går ut og er hjemme om vi er syke, sier Nakstad.

Stor inntjening

November og desember, tiden før jul, er for mange butikker den tiden på året hvor de tjener aller mest penger.

Ifølge Källström tjener Kitch'n-butikken hun driver rundt halvparten av den totale årsinntekten i ukene før jul. Det gjelder også i år, etter all sannsynlighet. Å stenge butikken fordi ansatte er koronasmittet eller i karantene, vil derfor ha en enorm innvirkning på butikken økonomi.

– Vi håper ikke at det blir trangt og mye folk, men skjer det, må vi leie inn noen som teller antall personer som er i butikken samtidig, sier Källstrøm.