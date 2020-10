Verdensberømte homo-pingviner knabbet egg fra lesbisk par – nå ruger de på omgang

Et homofilt pingvinpar skapte i fjor overskrifter da de stjal egget til en annen pingvin. Nå har de slått til igjen.

– I år klarte de til og med å stjele et helt rede i et ubevoktet øyeblikk. Det er et veldig bestemt par, sier dyrevokter Sander Drost til RTL.

Denne gangen har de klart å stjele to egg fra det lesbiske pingvinparet i dyreparken DierenPark Amersfoort i Nederland.

Drost forteller at tjuvraddene nå bytter på å ruge, i håp om å bli fedre.

Når de ene ruger, er den andre ifølge Algemeen Dagblad ute og sanker mat.

– Begge fuglene ruger på eggene. De gjør det på omgang, sier han.

Dessverre for paret, er det ingen sjanse for at egget klekker.

– Fordi de stjal fra det lesbiske paret, vet vi at eggene ikke er befruktet, sier Drost.

GIR IKKE OPP: Den målrettede duoen gjør alt de kan for å bli fedre. Foto: DierenPark Amersfoort

Sjefspingviner

Det er totalt 17 pingviner i dyrehagen, og fuglene anser det homofile paret som sine ledere.

– Hvert par i innhegningen har sitt eget skur, men dette paret har krevd å ha to, sier Drost.

Heller ikke i fjor gikk ting etter planen, ettersom det stjålne egget paret ruget på aldri klekket.

Drost utelukker ikke at paret en gang vil lykkes og bli fedre.

– Hvem vet hva som skjer neste år, sier han.

Eggemysterie

I august i fjor klarte den homofil pingvinen Hollænder å ruge frem et egg i danske Odense Zoo.

Den lille kyllingen var litt av et mysterium, opplyser dyrehagen.

– Hvor han har egget fra, og om han selv er faren, vet ikke dyrepasserne. I hvert fall har han nå ruget ut egget og tar seg av ungen, skrev dyrehagen i et Facebook-innlegg.

Høsten 2018 stjal pingvinparet en kylling fra et annet par. Trolig rappet de ungen mens moren tok seg et bad.

Ruget i 63 dager

Ifølge Danmarks Radio er de to pingvinene ikke lenger et par. Men en av dem ga tydeligvis ikke opp forsøket på å bli far.

Etter 63 dagers tålmodig ruging fikk han sin egen unge å passe på.

– Vi vet ikke helt hvorfor det har skjedd. Det eneste vi vet, er at han plutselig står med et egg, som vi ikke vet hvor kommer fra, sa dyrepasser Sandie Munck til Danmarks Radio.