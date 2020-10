Har du lyst på en bitte liten bil som smetter inn i de trangeste parkeringslommene, er billig og eie – og samtidig byr på en god dose luksus?

Da har du egentlig en ganske umulig oppgave foran deg. For en slik bil finnes vel ikke? Joda, den finnes – og heter Aston Martin Cygnet!

Aston Martin handler som regel om eksklusive superbiler og høy James Bond-faktor. Lekkert design – og ytelser som står i forhold til det.

Men ingen regel uten unntak. For Aston Martins del heter unntaket altså Cygnet og er en småbil med svært folkelige røtter. Mer om det siste snart.

Det vakte oppsikt da Cygnet ble vist frem på bilutstillingen i Geneve tilbake i 2010. Noe sånt hadde vi ikke ventet fra Aston Martin! Foto: NTB Scanpix.

Bil nummer to eller tre?

Cygnet kom på markedet første gang i 2011, og en liten håndfull eksemplarer ble også solgt nye i Norge. Da var de dyre og helt klart bare noe for de spesielt interesserte.

Det er ikke ofte de dukker opp i bruktmarkedet, men akkurat nå er ett eksemplar til salgs, i Mathopen utenfor Bergen.

Her kan du bli eier av en bil som absolutt ikke ser ut som en tradisjonell Aston Martin. 2011-modellen har tydeligvis levd et beskyttet liv (skal vi tippe som bil nummer to, eller tre?). På de ni årene som har gått siden den var ny, har den ikke gått mer enn 53.000 kilometer. Nå er prisforlangende 252.614 kroner. Vi kan trygt hente frem klisjeen "en bil naboen garantert ikke har maken til".

Fargevalget inne i dette eksemplaret er kanskje ikke helt etter alles smak...

Klikk her for å se annonsen på bilen:

Egentlig en Toyota...

Bortsett fra Aston Martin-logoene utenpå, får du også et interiør med betydelig luksusfaktor, lyst skinn og noen lekre detaljer. Innenfor et svært kompakt ytre, er det plass til fire og bittelitt bagasje. Sete-konfigurasjonen er forresten også veldig spesiell, for å spare plass.

Designet er svært særpreget. Tross svært kompakte mål har bilen plass til fire.

Men tilbake til de folkelige røttene: Cygnet er egentlig en Toyota iQ. Du lurer kanskje på hvorfor i all verden Aston Martin valgte å sette navnet sitt på en liten Toyota? Jo, det skyldtes EU-krav til utslipp – på denne måten fikk Aston Martin redusert det gjennomsnittlige Co2-utslippet på bilene sine kraftig.

100 ekstra arbeidstimer

Ryktene rundt prosjektet gikk i starten på at du måtte eie minst én Aston Martin for å få kjøpe en Cygnet. Slik ble det ikke i praksis, men mange av kjøperne hadde nok også en Aston Martin i garasjen fra før.

Rent konkret ble bilene skipet over fra Japan til Aston Martin-fabrikken i Gaydon, England. Her gikk Aston Martin-arbeiderne løs på den. Bilen fikk ny grill, nye lykter og nye dørhåndtak – for å nevne noe.

Innvendig ble selve dashbordet beholdt, men materialer og farger er Aston Martins egne. Målet var å lage verdens mest eksklusive småbilinteriør, og det mente de fleste som fikk prøve bilen at de hadde klart. Over 100 arbeidstimer skal ha gått med til å gi bilen en god Aston Martin-faktor.

Litt ekstra pynt utvendig klarer ikke heelt å skjule at dette egentlig er en Toyota.

Verdens første?

PS: Det er MYE penger å spare hvis du heller går for originalen. I skrivende stund ligger det drøyt 20 eksemplarer av Toyota iQ ute i bruktmarkedet. Her starter prisene på under 30.000 kroner. For 50.000 kroner får du en bil med komplett servicehistorikk og lav kilometerstand.

Klarer du så å lete opp en kondemnert Cygnet fra ett eller annet sted på kloden og ribber den for Aston-Martin deler og dekaler: Ja, da kan du bygge det som temmelig sikkert blir verdens første Cygnet-replika – og får en bil med Aston Martin-faktor til virkelig lavpris!

