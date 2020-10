Nydelig gjærbakst og varm sjokoloade

Nederst i artikkelen finner du oppskriften på en glutenfri søt gjærbakst og tips til melkefri bakst.

Klippekrans og varm sjokolade

Best resultat får du om du bruker kjøkkenmaskin med eltekrok når deigen lages. Småbakst stekes på midterste rille ved 225 grader i 10-15 minutter, avhengig av størrelse. Kringle stekes ved 200 grader i 20-30 minutter. Avkjøl på rist.

Ved frysing, avkjøl helt, legg i fryseposer. Tines i romtemperatur og varm eventuelt litt i varm stekeovn ved 200 grader før servering.

Dette trenger du:

3 ½ dl melk, gjerne H melk

1 egg (kan sløyfes, eventuelt erstattes med litt melk)

100 g sukker

50 g gjær

1 ts kardemomme

½ ts salt

700 hvetemel (begynn med 600g)

100 g mykt smør

Fyll:

4 ss sukker

4 ss mykt smør

1 ½ ts kanel

Romtemperert sammenpisket egg til pensling

Slik gjør du:

Ha alt det tørre, begynn med 600 g mel, i bakebollen. Fersk gjær smuldres opp i det tørre. Varm melken til fingervarm (ca. 30 grader). Tilsett melken og egget i melblandingen mens maskinen går. Elt i ca. 15 minutter, tilsett mel til passe konsistens. Deigen skal bli glatt og slippe bakebollen. Tilsett mykt smør, en raus spiseskje av gangen og elt deigen videre til alt smør er eltet inn og deigen slipper bakebollen, ca. 15 minutter. Dekk til bakebollen og sett til heving i 30-40 minutter, til dobbel størrelse.

Dryss litt hvetemel på bakebordet. Ta deigen ut på bakebordet, elt lett sammen og trill til en pølse og kjevle ut til et rektangel. Smør over en blanding av mykt smør, sukker og kanel. Rull fast sammen. Legg som en krans på bakepapirkledd stekebrett. Klipp deigen nesten igjennom på skrått, ca. 2 cm tykke skiver og «brett» skivene vekselvis til høyre og venstre. Dekk til med et klede og la etterheve til dobbel størrelse, 30-40 minutter. Pensle med egg, dryss eventuelt med perlesukker. Stek på nest nederste, eventuelt midterste rille, i varm stekeovn 200 grader i 20-25 minutter. Avkjøl på rist. Hvis du ikke drysser med perlesukker, pynt eventuelt med melisglasur.

Varm sjokolade:

5 dl melk

Ca. 100 g kokesjokolade i biter

Eventuelt 1 kanelstang og ½ splittet vaniljestang

Varm opp melk, sjokolade i biter, eventuelt kanelstang og vaniljestang, til rett under kokepunktet, til sjokoladen er smeltet. Trekk kasserollen til side. Dekk med plastfilm eller lokk (for å hindre snerk) og la den trekke smak ca. 5 minutter.

Glutenfri søt gjærbakst og tips til melkefri bakst

Oppskriften kan brukes til boller, kanelboller eller kringle. Den er inspirert av kokebøkene «Pappa uten gluten» og «Den store glutenfrie bakeboka».

Dette trenger du:

600 glutenfritt fint mel (hold av 1-2 ss til utbaking)

1 ½ dl sukker

1 ts bakepulver

½ ts salt

1 ts kardemomme

3 dl/1 boks kesam eller yoghurt (melkefri velg for eksempel Alpro soyayoghurt, Gryr melkefri fløte, eller Yokos yoghurt), eventuelt vann ( blir da ikke så saftige boller)

3 dl lunkent vann (målt opp i kesam boksen)

1 pose tørrgjær, eventuelt fersk gjær

100 g smeltet smør eller flytende margarin (eventuelt uten melk) eller rapsolje

2 ss fiberhusk

Smøremyk, flytende margarin eller rapsolje til utbaking

Slik gjør du:

Bland sammen det tørre, dvs glutenfritt mel, sukker, bakepulver, salt, kardemomme og tørrgjær i en bakebolle. Fersk gjær kan smuldres opp i det tørre. Bland sammen kesam (eventuelt melkefritt alternativ), vann og smeltet smør/margarin eller rapsolje til en lunken/fingervarm væske. Tilsett fiberhusk og rør om (massen vil bli geleaktig). Tilsett derfor straks i det tørre og elt/rør sammen til en lett klissete deig.

Deigen kan eltes i kjøkkenmaskin i 5-8 minutter, til en fin struktur på deigen. Dekk til og sett til heving i 1–1 ½ time på et lunt sted.

Smør hendene og benkeplaten med Smøremyk, flytende margarin eller rapsolje. Ta ut deigen og elt lett sammen, tilsett eventuelt 1-2 ss av det glutenfrie melet du holdt igjen, bruk så lite mel som mulig. Del opp i passende biter og trill til boller eller klapp ut deigen til et rektangel. Dryss med sukker og kanel (eventuelt finhakket eple) og rull sammen fra langsiden og del opp i tykke skiver. Sett på bakepapirkledd stekebrett, dekk til og la etterheve i 30-40 minutter. Stek i varm stekeovn 220 grader 10-15 minutter. Avkjøl på rist. Egner seg til frysing.