Slår alarm om ny trend: – Kan være avlet under grusomme forhold

– Det er lett å tenke med hjertet når man møter en søt hund som trenger hjelp, sier Torill Moseng, veterinær og president i Den norske veterinærforening, til God morgen Norge.

Hun av alle kan kjenne seg igjen i den følelsen. Likevel mener hun at vi må ha kunnskap nok til å stille de rette spørsmålene, så vi ikke bidrar til å opprettholde en grusom industri som er i ferd med å vokse seg stor.

Den siste tiden har det skjedd en vesentlig økning i antall beslag av dyr på grensen inn til Norge. Dette har økt i takt med at norske oppdrettere har opplevd en enorm pågang etter at Norge stengte ned i mars.

Bare på Svinesund har man registrert 17 hundebeslag på grensen hittil i år, sammenlignet med to beslag på samme tid i fjor. Det er nesten en tidobling i antall tilfeller.

– Det er selvsagt sammensatte grunner til det. Én grunn at det er flere kontroller i koronatiden. Men vi vet også at det er store penger å tjene på å smugle hunder til Norge fordi det er et stort marked for det. Det som gjør at mitt veterinærhjerte blør, er at vi vet at mange av hundene avles frem under helt forferdelige forhold.

– Lenkes fast uten mat og vann

Norge deltar i et internasjonalt samarbeid for å kartlegge kriminelle banders virksomhet, og gjennom det samarbeidet vet man at mange av hundene som smugles over grensen til Norge kommer fra såkalte «valpefabrikker».

– I disse fabrikkene er det kun økonomi som gjelder, dyrevelferd er ikke-eksisterende. Tispene blir bundet i kjettinger, uten tilstrekkelig med mat og drikke og uten hjelp fra veterinær når de trenger det, forteller Moseng.

En av måtene kriminelle bander kommer i kontakt med valpesyke nordmenn på, er gjennom annonser på nett. Valpene fremstilles som «gatehunder» som trenger hjelp, og slik blir også bakgrunnen for at hunden må sendes fra utlandet mer troverdig.

– Det finnes selvsagt ekte gatehunder også, men det er store penger i å utnytte det. Det som er trist er at vi som er glade i dyr får lyst til å hjelpe disse hundene som fremstår som gatehunder, men som kanskje ikke er det.

En fare for mennesker også

I tillegg til dyrenes velferd, er Moseng også bekymret for konsekvensene for mennesker.

ADVARER: Torill Moseng ber folk være oppmerksomme på hvor de kjøper hunden sin fra. Foto: God morgen Norge

– Hunder som kommer hit ulovlig, uten de viktige helseattestene, kan smitte andre hunder med sykdommer vi ikke har her, og som i verste fall kan være dødelige. De kan også ta med seg resistente bakterier som kan være dødelig for mennesker. Så dette er en alvorlig trussel mot folkehelsa, sier Moseng.

Dette kan du gjøre:

Hun ber alle som ønsker seg hund eller et dyr om å ta stilling til et par viktige punkter før man handler:

1. Gjør en grundig vurdering av oppdretter.

– Ha god kontakt i forkant av en handel, så man kan vurdere om dette er en god oppdretter i Norge og at det ikke er et kull som er tatt inn til landet. Be for eksempel om å se valpene sammen med mordyret.

2. Har hunden papirer?

– En hund skal ha helseattest med nødvendige vaksiner. Hvis ikke er den en potensiell fare – ikke bare for andre hunder, men også for mennesker.

3. Hvordan skjer overleveringen?

– Skjer overleveringen på en parkeringsplass eller en bensinstasjon, kan man kanskje ane at noe ikke stemmer og bør undersøkes grundigere. Dessverre er det ofte slik at man glemmer alt når man møter hunden og blir glad i den, men husk at da bidrar man kanskje til å opprettholde en avl der dyrene har det helt grusomt.

4. Snakk gjerne med en veterinær eller med Mattilsynet i forkant

– Vi får inn, eller vet om mange av disse triste skjebnene etter at de har kommet til en eier. Vi kan hjelpe med å finne ut om en hund kommer fra en god oppdretter eller ikke.

– Dersom du vurdere å kjøpe en hund fra utlandet, gjelder de samme forholdsreglene, bare at da er det ekstra viktig å gjøre grundige undersøkelser i forkant, sier Moseng.

– Og dersom man oppdager at noe ikke er som det skal, hva skal man gjøre?

– Da melder man fra til politiet eller Mattilsynet umiddelbart, avslutter Moseng.