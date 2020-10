NFF-topp om landslagsbråket: - Sterke følelser i sving

Kvalifiseringsflausen mot Serbia har fått det til å koke rundt landslaget i fotball.

VG var først ute med å melde om at det skal ha oppstått en høylytt krangel mellom spesielt Alexander Sørloth og landslagssjef Lars Lagerbäck i etterkant av Serbia-kampen.

Siden har stadig nye detaljer lekket ut. TV 2 får blant annet opplyst at opptil flere landslagsspillere skal ha vært kritiske til landslagstrenerne i evalueringen Serbia-tapet.

Onsdag har TV 2 forsøkt å få vite hvordan Norges Fotballforbund forholder seg til konflikten som nå har lekket ut, men NFF er foreløpig særdeles ordknappe om saken.

- Det er ikke unaturlig at det i en prestasjonsgruppe er sterke følelser i sving etter en slik skuffelse som tapet mot Serbia var. Det vitner om et sterkt engasjement. Utover det har vi ingen kommentar til dette, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt i en uttalelse gitt via kommunikasjonsdirektør Gro Tvedt Anderssen.

TV 2 har fulgt opp med å stille NFF tre konkrete spørsmål:

* Vil NFF gjøre noe med saken?

* Har Lagerbäck og Sørloth skværet opp?

* Er det fortsatt en konflikt?

Til disse oppfølgingsspørsmålene, henviser Tvedt Anderssen til samme svar gitt av Pål Bjerketvedt.

Vil ikke uttale seg om bråket

Selv opplyser Bjerketvedt at han er opptatt med styremøter med Fotball Media hele onsdag.



I det hele tatt er nøkkelpersonene rundt landslaget særdeles ordknappe med å uttale seg om saken.

President Terje Svendsen har ikke besvart TV 2s henvendelser om saken. Det har heller ikke landslagsassistent Per Joar Hansen gjort.

Landslagets egen pressesjef Svein Graff ønsker ikke å si noe om konflikten. Han svarer samtidig «beklager» på spørsmål om Lars Lagerbäck eller Per Joar Hansen kan uttale seg om saken.

Ifølge VG er det spesielt en kommentar fra landslagssjef Lars Lagerbäck i retning Alexander Sørloth som skal ha gjort at konfliktnivået eksploderte under landslagssamlingen:

– Hvordan våger du, som bommet på åpent mål mot Kypros for to år siden, å si noe, smalt det fra Lagerbäck i Sørloths retning foran hele spillergruppen.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen tror presset på landslagssjef Lars Lagerbäck bare blir større etter denne hendelsen.

– Ståle Solbakken er ledig etter det som skjedde i FCK. Det sørger for at presset på Lagerbäck er stort. Denne hendelsen gjør at presset blir enda større. Neste sluttspill vi kan være med i er VM 2022. Kvaliken begynner i 2021. Jeg tror fort det kan skje et bytte rett over nyttår, og det tror jeg hadde vært det beste for norsk landslagsfotball, sier han.