Vil lette på koronatiltak for de unge i samfunnet

Norske leger knytter seg til et internasjonalt opprop, og vil nå diskutere alternative måter å håndtere Covid-19 på.

Et internasjonalt opprop om å lette på dagens koronatiltak sprer seg verden over.

27.00 leger og helsepersonell, nå også nordmenn, har signert erklæringen kjent som Great Barrington Decleration, forfattet av forskere fra anerkjente universiteter som Harvard og Stanford.

Oppropet går imot lockdown-politikken som føres i store deler av Europa, og mener at de nåværende tiltakene vil føre til fatale konsekvenser på sikt.

Vil la de unge leve uten begrensinger

Forslaget er å la viruset spre seg blant unge og friske de mener vil tåle sykdommen for å oppnå flokkimmunitet, mens eldre og personer i risikogruppen skal beskyttes.

Great Barrington Decleration er skrevet under av over en halv million mennesker, deriblant fagtunge leger og forskere fra anerkjente universitet. Foto: Skjermdump: https://gbdeclaration.org/

– Istedenfor å fokusere på smitte blant totalbefolkningen, bør vi fokusere på å beskytte de sårbare i samfunnet, sier Charlotte Haug. Hun er lege og forsker, og har selv signert erklæringen.

– Det er ingen grunn til at unge og friske skal få leve sine liv uten begrensinger, annet enn faren for å smitte de utsatte.

Svenske tilstander?

På dette grunnlaget mener Haug, og tilhengere av oppropet, at målet er å komme seg ut av den unntakstilstanden vi er i nå.

– Erklæringen kan minne om Sveriges koronastrategi, men det funket ikke?

– Med denne åpne strategien er det forutsett at man har full kontroll på de mest utsatte. Det hadde ikke Sverige.

Haug understreker at full kontroll ikke innebærer isolasjon, men grundig beskyttelse det må investeres tid og ressurser i. Konkrete forslag er blant annet mer offensiv testing av helsepersonell, styrket innsats på eldrehjem og egne boliger for utsatte.

Frykter stor skadevirkninger

– Kan det fungere i praksis å la det være opp til den enkelte å «bestemme sine egne smittevernstiltak»?

– Jeg har troen på at unge i dag tar det hensynet de må. Her må man selv vurdere om man ønsker å dra på fest, eller om man vil tilbringe tid med besteforeldre, sier Haug.

Haug frykter at uforutsigbarheten kan være skadelig for befolkningen, og at måten vi lever i forhold til dagens smittevernstiltak vil få konsekvenser økonomisk, helsemessig og medisinsk.

– Det er ingen tydelig vei ut av dette viruset, og derfor er det på tide å se på andre alternativer som ikke fører til de store skadevirkningene vi kan ende med, etter nåværende tiltak.

Åpen for debatt

Helseminister Bent Høie mener på sin side at det vil bli feil å endre strategi fra en som allerede fungerer godt. Han mener at man er nødt til å ha kontroll på smitten for å holde den nede.

Helseministeren mener det er interessant med debatt rundt koronastrategi, men er selv fornøyd med nåværende tiltak. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Jeg ønsker diskusjonen velkommen, men jeg velger å si meg uenig, sier Høie til TV 2 under onsdagens pressekonferanse.

Det er enda uvisst hvor mange tilhengere av Great Barrington Decleration det finnes i Norge, da underskriftene ikke ligger tilgjengelig.

Haug forteller at hun har opplevd økt interesse blant kolleger som sier seg enig, etter at hun stod fram som talsperson for saken.