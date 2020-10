Slik foregår kappløpet om koronavaksinen

På onsdag skrev TV 2 om at det amerikanske legemiddelfirmaet Pfizer tror de kan ha en koronavaksine klar allerede i løpet av november.

Pfizer er imidlertid ikke det eneste selskapet som arbeider med å produsere en koronavaksine.

I laboratorier over hele verden sprengforskes det nå for å finne en vaksine mot covid-19. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er det nærmere 200 vaksinekandidater. 42 av dem har kommet så langt at de testes ut på mennesker. Av dem er det ti som er i den siste og avgjørende fasen.

Stormakter som Russland, Kina, USA og Storbritannia jobber med å utvikle en effektiv vaksine mot viruset. Men de er ikke alene. Også i land som Nigeria, Taiwan, Cuba og Australia jobber forskerne med det samme. Alle ønsker å være først med å få av avslutning på pandemien.

– Fantastisk utvikling

– Det er en helt fantastisk utvikling fra et forskningsperspektiv. Basert på tidligere erfaringer sier vi at det tar 6-8 år å utvikle en ny vaksine. Så lang tid har vi ikke, så vi forsøker å få det til på et år sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet.

OPTIMIST: John-Arne Røttingen i Forskningsrådet tror på positive resultater rundt nyttår. Foto: TV 2

Startskuddet på den massive internasjonale forskningen gikk 12. januar i år. Da offentliggjorde kinesiske myndigheter gensekvensen på koronaviruset.

– Det er nøkkelen som skal til for å begynne å utvikle vaksinekandidater i et laboratorium. Allerede etter et par måneder begynte man å teste ut i den første fasen på mennesker, sier Røttingen.

10 av 200 i sluttfasen

Vaksiner testes i flere faser. Det starter med dyr, så på større og større grupper mennesker.

Nå har altså ti av nærmere 200 vaksinekandidater kommet helt til den tredje og avgjørende fasen der de testes ut i storskalaforsøk på flere tusen eller titusener av mennesker.

– For disse ti vaksinekandidatene foreligger det kunnskap om at de gir en immunrespons og at de ikke gir alvorlige bivirkninger i en avgrenset gruppe. Vi vet likevel ikke om de virker. Altså om de beskytter mot smitte eller mot alvorlig sykdom.

Han tror likevel et gjennombrudd ikke er langt unna.

– Jeg er optimist og tror vi vil ha positive resultater rundt nyttår og en eller flere godkjente vaksiner i begynnelsen av 2021, sier John-Arne Røttingen.

Ingen norske vaksinekandidater

Ingen av de nærmere 200 vaksinekandidatene utvikles i Norge, men det pågår utstrakt koronaforskning også her. Et av dem skjer på Influensasenteret i Bergen der man ser på hvordan immunforsvaret reagerer på viruset.

– Vi har samlet inn over 5000 blodprøver fra de 1500 personene som deltar i studien som nå har pågått i seks måneder, sier Rebecca Cox, forsker og leder for Influensasenteret ved UiB og Haukeland Universitetssjukehus.

Forsker Rebecca Cox ved Haukeland sykehus. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Hun understreker at selv om de skulle komme en eller flere vaksiner som blir godkjente for bruk i Norge ved årsskiftet, så vil det fortsatt ta tid før alle får tilgang til den.

– Jeg har et håp om at den blir tilgjengelig for alle til neste sommer. En godkjent vaksine både lages i milliarder av doser og i tillegg fordeles til alle land. Det avgjørende er at vaksinen er god, trygg og effektiv til å bekjempe denne pandemien, sier Rebecca Cox.

«Godkjente» vaksiner

Det hører også med til historien at det allerede finnes seks vaksiner mot Covid-19 som er godkjente i et eller flere land. Disse er ikke testet ut på en slik måte at de er godkjente til bruk i EU eller Norge.