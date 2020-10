Svensk ekspert mener Lagerbäck har endret seg

Evalueringen av Serbia-kampen, som endte med munnhuggeri mellom landslagssjef Lars Lagerbäck og Alexander Sørloth, har skapt reaksjoner.

Også utenfor Norges grenser.

Den svenske fotballskribenten og Expressen-journalist, Daniel Kristofferson, er overrasket over hvordan Lagerbäck har reagert.

– Det er uvanlig Lagerback å gjøre slik. Det har vært en del kontroverser med ham tidligere og en del saker der han har har gjort det mindre bra. Men han har da aldri mistet det og skjelt ut folk, slik han har gjort med Sørloth. Han har vanligvis tatt det mer rolig. Her har de skreket på hverandre. Det ligner ikke Lägerback. Jeg vil si at den Lars Lagerbäck vi har sett i Norge er helt annerledes det den vi har sett i Sverige, svarer Kristofferson til TV 2.

Ikke første gang

Selv om Kristofferson ble overrasket av 72-åringens reaksjon, er dette likevel ikke første gang Lagerbäck har havnet på kant med en av sine egne spillere.

Tilbake i 2006, da Lagerbäck var svensk landslagssjef, ble det også overskrifter da den svenske landslagsspilleren Alexander Östlund ble vraket til VM – til tross for å ha spilt alle kvalifiseringskampene.

Lagerbäck ga ham den tunge beskjeden på telefonsvar.

– Først var det Östlund som ble vraket til Fotball-VM i 2006 da Lagerbäck holdt ham ute. Den gang fikk han kjeft. Lagerbäck hadde lagt igjen en melding på Östlunds mobilsvar om at han ikke fikk være med til VM. Det har Östlund aldri tilgitt ham for, som kaller ham feig, sier Kristofferson.

Sendte Zlatan hjem

Men også Sveriges superstjerne Zlatan Ibrahimovic har fått kjent på hvor nådeløs den norske langslagssjefen kan være.

Etter at Milan-spissen sammen med daværende lagkamerater, Olof Mellberg og Christian Wilhelmsson (Chippen) tok seg en bytur under en landslagssamling, var talen klar.

– De hadde ikke overholdt reglene og vært for ute lenge på byn og ble sendt hjem. Der forstår jeg Lars. Det var helt soleklart at han burde sende dem hjem, sier Kristofferson.

Mellberg gikk i ettertid ut og sa at han var skuffet over hvordan Lagerbäck håndterte det hele, ettersom han tok det opp i media og ikke løste det internt.

Lars Lagerbäck og Zlatan Ibrahimovic sammen på det svenske landslaget. Foto: Javier Soriano

– Han har sine grunner

I Sverige har de sett en forandring i hvordan 72-åringen håndterer konflikter.

– I ettertid har han forklart at vrakingen av Östlund i forkant av VM ikke var bra. Men jeg innbiller meg at han i løpet av sine 14 år som trener for både Nigeria, Island og Norge har lært en hel del, sier journalist og fotballskirbent for svenske TV 4 Olof Lundh til TV 2.

– Men han har selvfølgelig sine grunner også, som han synes det er viktig at han selv står for, følger han opp.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener landslagssjefen burde håndert konflikten annerledes.

– Det er veldig spesielt at en arbeidsleder for en prestasjonsgruppe står og hyler «hvordan våger du, som bommet på åpent mål mot Kypros for to år siden, å si noe?» til en av sine spillere. Det var på et tidspunkt der Sørloth hadde sin tøffeste periode karrieren. Det overrasker meg veldig at Lagerbäck opptrer på den måten. Jeg trodde han var større og mer rutinert enn som så. Det høres rett og slett barnslig ut. Da skjønner jeg godt at Sørloth reagerer, sier Mathisen.

Daniel Kristofferson synes derimot at Lagerbäck alltid har vært god på å løse konflikter, men at han har vist en nedadgående kurve.

– Jeg synes han har håndtert de fleste kontroverser på en bra måte, men at han har tapt seg litt på slutten. Han var god på å løse egne konflikter tidligere, men i Norge føles det ut som han har mistet det, påpker Kristofferson.